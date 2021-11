Congo-Brazzaville: Littérature - La troisième édition de la revue "Plume vivante" déjà prête

L'édition est consacrée à la vie et aux oeuvres de l'écrivain congolais de Brazzaville, Tchicaya U Tam'Si.

En plus de l'éditorial écrit par Fiston Loombe Iwoku, la nouvelle édition de la revue littéraire jette un regard sur l'écrivain Tchicaya U Tam'Si et ses œuvres. C'est dans cette optique qu'est proposé « Regards sur Tchicaya U Tam'Si », écrit par Masegabio Nzanzu et Florent Sogni Zaou. Mais également des poèmes de Tchicaya U Tam'Si rappelés par Jean Paul Brigode Ilopi Bokanga, Benoit Bachuvi, Kalhid El Morabethi et Gaëtan Sortet, ainsi que par Fabrice Lukamba. Mais on pourra également voir dans ce numéro certaines autres matières littéraires comme "Une nouvelle attente", de Munkonda Mbuluku Mikiele, des poèmes d'Alima Madina, Michel Moole-Matonge Masikoti, José Khenda Gyniongo, Yann Kheme, Justy Chi, Fiston Loombe Iwoku. D'autres poèmes contenus dans ce numéro sont de Kelly Mowendabeka, Fidèle Mabanza, François Médard Mayengo Kulonda, Munkonda Mbuluku Mikiele, Sandrine Davin, et David Neembe Kwendra.

L'édition a également fait un clin d'œil à Shungu Wembadio dit Papa Wemba, considéré comme le poète glamour de l'émancipation de l'Afrique. Ce texte porte la signature de Jean Paul Brigode Ilopi Bokanga.

Olivier Salazar Ferrer, lui, a voulu savoir si la littérature pouvait aider un peuple à se libérer. Alors que Munkonda Mbuluku Mikiele a réfléchi sur l'impact du théâtre dans l'imaginaire du peuple. On peut également trouver dans cette édition quelques actualités culturelles.

Cette troisième édition de la "Plume vivante", bien que prête, n'a pas pu échapper à certaines réalités que les précédentes éditions ont connues. La "Plume vivante", qui s'est donnée comme objectif et vision de faire la promotion des écrivains, poètes, penseurs des deux rives du fleuve Congo et d'ailleurs, compte également sur le soutien tant des littéraires d'autres catégories pour arriver à atteindre cet objectif.

Son initiateur et rédacteur en chef, Fiston Loombe Iwoku, consent des efforts pour atteindre la vision assignée à cette revue littéraire. C'est dans cette optique qu'en plus du site internet créé, la revue a lancé la vente en ligne. Mais, pour le lectorat africain, qui a du mal à se procurer la version en ligne, la revue continue à privilégier la version papier.

Le quatrième numéro de cette revue, déjà en préparation, sera consacré à Valentin Yves Mudimbe.