Afrique de l'Ouest: Sahel festival et musique du monde - Les artistes invités à y participer

L'appel est ouvert aux artistes africains qui évoluent dans différentes disciplines, à savoir musique, danse, humour, mode, théâtre, cinéma et foire.

L'Association pour l'émergence des cultures nigériennes et africaines (AECNA) invite les artistes du continent africain à soumettre leurs candidatures pour participer à la septième édition du Sahel festival et musique du monde qui se tiendra du 8 au 13 mars 2022, au Niger. Les inscriptions se clôturent le 15 janvier 2022.

La septième édition du Sahel festival et musique du monde se déroulera dans les deux grandes villes du Niger : Niamey et Zinder. Pour y prendre part, les candidats doivent fournir les pièces suivantes : un dossier de presse complet. Pour les groupes, la liste des membres et le rôle chacun ; une photo de qualité supérieure (format HD, minimum 4,00 Mo) de l'artiste ou du groupe. Les inscriptions se font à l'adresse mail suivante : association.aecna@gmail.com .

Les artistes qui seront retenus se produiront en show case à l'occasion du festival, devant un public de professionnels. Organisé par l'AECNA, le Sahel festival et musique du monde a pour objectif de promouvoir et valoriser les cultures africaines. Il permet de faciliter le brassage culturel et développer un réseau régional entre les artistes et les professionnels de l'industrie musicale, l'industrie de la mode, du cinéma et des arts de la rue. Ce festival permet également de promouvoir le métissage artistique, culturel entre les pays du sud et ceux du nord puis de favoriser l'émergence de nouveaux talents.