Congo-Brazzaville: Gestion des déchets solides - Un plan directeur dans l'espace Cicos

Les experts des différents ministères ont validé, après examen, les conclusions du rapport diagnostic établi par le secrétariat général de la Commission internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha (Cicos).

Autour des objectifs fixés, le plan directeur prône une bonne gouvernance dans la mise en œuvre du règlement commun relatif à la collecte, l'évacuation et la réception des eaux usées et ordures provenant des unités fluviales affectées à la navigation intérieure dans l'espace Cicos.

Le but de l'atelier national de validation, tenu le 15 novembre à Brazzaville sous l'égide du directeur de cabinet du ministre en charge des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Dieudonné Tchikaya, assisté d'Enaw née Judith Efundem Agbor, secrétaire générale de la Cicos, était, entre autres, d'examiner, d'enrichir et de valider le plan de mise en œuvre en République du Congo du règlement commun relatif à la collecte, à l'évacuation et à la réception des eaux usées et ordures provenant des unités fluviales affectées à la navigation intérieure dans l'espace Cicos, pour une meilleure application.

Au cours de cet atelier et après consensus, une ébauche du chronogramme des différentes actions et étapes devant concourir à la mise en application du règlement commun en République du Congo a été présentée par la coordonnatrice du projet. Il ressort du rapport synthèse qu'il est fait obligation à tout armateur de satisfaire aux dispositions du présent règlement. En l'occurrence tout bâtiment doit être équipé des dispositifs agréés par les autorités compétentes.

Pour les bateaux, un tel dispositif doit être pourvu de moyens jugés satisfaisants pour le stockage provisoire des eaux usées ; une installation de traitement des eaux usées d'un type approuvé par l'autorité compétente compte tenu des normes et des méthodes d'essai élaborées disponibles ; une citerne de stockage d'une capacité jugée satisfaisante par l'autorité compétente pour conserver toutes les eaux usées du bateau durant le voyage, compte tenu des conditions d'exploitation de celui-ci. La citerne de stockage doit être munie d'un dispositif indiquant visuellement la quantité du contenu.

Pour les menues embarcations, les équipements de collecte des eaux usées (exemple cuves de stockage) sont obligatoires. Ces dispositifs doivent indiquer visuellement la quantité du contenu.

Collecte à bord du bâtiment et dépôt aux stations de réception

L'armateur doit assurer la collecte des ordures à bord du bâtiment et le dépôt séparé. Ces ordures doivent être déposées séparément selon les six catégories suivantes définies par Marpol, 1972 révisé en 2011 : matières plastiques ; fardage, matériaux de revêtement ou d'emballage flottants ; papier, chiffons, verre, métaux, bouteilles, vaisselles, concassés, ect. ; résidus de cargaison ; déchets alimentaires ; cendres provenant d'incinérateurs à l'exclusion des objets en matière plastique qui peuvent contenir des résidus de métaux lourds ou des résidus toxiques.

S'agissant des exploitants des bateaux à passagers disposant d'une station d'épuration à bord de l'unité, conforme à l'annexe 2, ils doivent veiller, lors du dépôt des boues de curage, au retrait d'une attestation sur la base des dispositions nationales (... ).

A noter que cet atelier fait suite à la remise officielle, le 12 novembre aux autorités du ministère en charge des Transports de la République du Congo, des outils de gestion des déchets, notamment les équipements (bacs à ordures) et le règlement commun de gestion des déchets issus des unités fluviales affectées à la navigation intérieure dans l'espace Cicos.

En rappel, l'état des lieux et l'analyse-diagnostic réalisée par le secrétariat général de la Cicos sur la gestion des déchets dans les principaux ports fluviaux/débarcadères et à bord des unités fluviales navigant sur les voies d'eau intérieures des Etats membres de la Cicos et adopté par décision du 2 juin 2021 révèle, entre autres, la très faible existence des équipements de collecte, de transport et de stockage des déchets au niveau des ports ; l'inexistence des équipements, etc. En effet, résultant de ce constat, le secrétariat général a élaboré le règlement commun assorti d'un modèle de registre de gestion des ordures issues des unités fluviales.