Congo-Brazzaville: Activités agropastorales - L'ACDS multiplie les stratégies de developpement du secteur

Le président de l'Association arche congolaise pour le développement social (ACDS), Celsa Vital Ngassaki Ndongo, a signé un partenariat, le 14 novembre, avec plusieurs organisations de la société civile afin de mettre en place une plateforme qui booste les activités agropastotales, la culture verte et l'apport de la population au développement de son environnement.

Répresentée par son président, l'ACDS souhaite, en effet, multiplier les actions susceptibles de valoriser le travail de la terre. C'est ainsi qu'elle a signé un partenariat avec les responsables de l'Association jeunesse de Bacongo pour le développement et le progrès social, l'Association les jeunes dynamiques de Brazzaville puis ceux de l'Action pour le développement humanitaire.

Selon les termes du contrat, les differentes parties devront développer le plaidoyer pour la réinsertion et l'intégration des jeunes en particulier et de la population congolaise en général dans la vie socio-économique et la sauvegarde du patrimoine éco-systémique du bassin du Congo (faune, flore, tourbières ), de promouvoir l'agropastoral, la culture verte par la sensibilisation à la transition énergétique et au respect de la population autochtone.

Si l'ACDS s'engage à accompagner ces associations dans la recherche des partenaires techniques et bailleurs financiers, à assurer la formation qualifiante et promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat en milieu jeune, les associations partenaires devront, pour leur part, militer pour soutenir l'ACDS dans toutes ses activités en luttant contre la pauvreté, le chômage, les maladies sexuellement transmissibles, la prostitution, la délinquance juvénile et le manque d'emploi.

A en croire Alain Sébastien Ngoma, président de l'Association jeunesse de Bacongo pour le developpement et le progrès social, ces organisations de la société civile travailleront, entre autres, à favoriser la formation dans les domaines de la gestion responsable de l'environnement et des métiers de revenu. « Nous allons, avec notre partenaire, pratiquer l'agriculture, l'élevage, la pisciculture et attribuer les terres pour les activités agropastorales. Il est necessaire de protéger l'écosystème et l'environnement, préserver la paix, la solidarité et l'unité nationale tout en sauvegardant l'encadrement des jeunes et la santé », a-t-il expliqué.

Notons que la cérémonie de signature de contrat s'est deroulée en présence du conseiller socio-culturel du maire du 9e arrondissement de Brazzaville. Le contrat est signé pour deux ans et l'ACDS assure le présidium.