Congo-Kinshasa: Santé -Un dépôt déconcentré moderne de stockage des vaccins à Kisangani

Érigé sur une superficie d'un hectare, entièrement équipé avec des mobiliers de bureau, l'ouvrage construit grâce au financement des partenaires dont Gavi et Unicef est constitué d'une zone froide de quatre chambres d'une capacité totale de plus de 500 m3c; d'une zone pour le stockage des intrants secs d'une capacité totale de 7 200 m3 et d'un bâtiment administratif constitué d'une salle de réunions , de six bureaux pour le personnel et d'autres commodités.

Inauguré le 15 novembre à Kisangani, dans la province de la Tshopo, par le directeur de cabinet adjoint du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Paul Bungiena, le dépôt servira à la conservation des vaccins et autres produits pharmaceutiques pour toute la grande province orientale et les provinces environnantes.

Le représentant de l'Unicef en République démocratique du Congo, Édouard Beigbeder, a remis officiellement les clés du bâtiment au Dr Paul Bungiena qui, à son tour, les a remises à la directrice du Programme élargi de vaccination (PEV), le Dr Elisabeth Mukamba, via le gouverneur par intérim de la province de la Tshopo, Abibu Sakapela Bin Mungamba.

Dans son mot de circonstance prononcé au nom du ministre de la Santé publique, le Dr Paul Bungiena a remercié le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, pour son implication personnelle dans la mise en œuvre des activités en faveur de la vaccination. La dernière en date étant celle du deuxième forum d'évaluation des engagements de la déclaration de Kinshasa en faveur de la vaccination et de l'éradication de la poliomyélite qui avait eu lieu le 21 octobre dernier dans la capitale congolaise. "L'entrepôt (HUB) de Kisangani que j'ai l'honneur de procéder à la remise officielle ce jour, dans un contexte de la crise sanitaire et économique engendrée par la pandémie covid-19, est la réponse à de nombreux défis logistiques qu'éprouve la province de la Tshopo, singulièrement en ce qui concerne la vaccination ", a-t-il ajouté.

Cet ouvrage, a-t-il rencheri, est le résultat d'une action sectorielle plus efficace ciblant les problèmes prioritaires de santé dans la province de la Tshopo et centrés autour des interventions à haut impact sur la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. Il est la traduction d'un partenariat efficace entre le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Gavi et l'Unicef. L'entrepôt HUB permettra d'augmenter et d'améliorer les capacités ainsi que les conditions de stockage des vaccins à Kisangani pour desservir les divisions provinciales de la santé de l'ex-province orientale.

Cet ouvrage du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, construit grâce au financement des partenaires techniques et financiers, répond aux exigences de la vision du chef de l'Etat relative à la couverture santé universelle. C'est un motif de satisfaction pour le ministre Jean-Jacques Mbungani Mbanda qui ne ménage aucun effort pour résoudre les différents problèmes liés au secteur de la santé. La directrice du PEV, Dr Elisabeth Makambo, s'est dite satisfaite de cette réalisation, tout en demandant à son équipe d'en faire bon usage.

Pour sa part, Edouard Beigbeder s'est dit convaincu que l'entrepôt inauguré va certainement faciliter l'approvisionnement efficace et efficient dans les provinces orientales du pays. "Et cette inauguration arrive à point nommé, alors que l'approvisionnement massif en vaccin contre la covid-19 s'accélère pour la RDC, le hub de Kisangani va permettre de pallier les faiblesses et assurer un stockage de qualité important de ces nouveaux vaccins", a déclaré le directeur - pays de l'Unicef, Édouard Beigbeder.

D'une valeur de plus de quatre millions de dollars américains, ce dépôt déconcentré moderne va aider à la conservation des intrants médicaux mis en place par le gouvernement afin d'aider la population de la grande orientale, mais aussi de l'est du pays. La cérémonie grandiose s'est clôturée par une visite guidée de l'ensemble des installations de cette bâtisse, œuvre du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention.Il sied de signaler que ce dépôt est également doté de quatre véhicules de froid et de quelques motos.