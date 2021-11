Ile Maurice: Guyalain Bibi - La débrouillardise professionnelle

Dans le Sud, Guyalain Bibi, un solide gaillard d'un naturel avenant, a compris, comme beaucoup de salariés, qu'il sera difficile de survivre avec un job. Il faut tabler sur plus d'un tableau. Tout en exerçant comme Client Advisor pour des transactions immobilières - il bosse pour une boîte qui gère la vente ou la location de terrains résidentiels, agricoles, voire commerciaux - il a ajouté une ou deux cordes à son arc.

Il est de ceux, anonymes souvent, qui ont compris, avec et après la crise sanitaire, et son impact économico-financier, que mettre tous ses œufs dans le même panier d'activités est un calcul risqué. «La pandémie a sonné le rappel de la diversification professionnelle à plusieurs niveaux. L'enfermement, la quarantaine, l'isolement, le manque à gagner, tout cela vous pousse à faire une introspection sur ce qu'on devrait faire, ce qu'on aimerait faire ou développer... »

En bref, plusieurs, jeunes pour la plupart, cherchent à se reconvertir dans un métier qui leur parlait plus que celui initialement envisagé. La pandémie a définitivement accéléré le mouvement. Et c'est ainsi qu'est née récemment la compagnie de Guyalain Bibi, Operations Up, qui propose du home stewarding.

Un service personnalisé pour vos travaux de réfection, réparation, entretien, etc. «Ma carrière d'agent immobilier m'a permis de cerner l'absence de certains services essentiels pour la maison. Souvent on n'a pas une one-stop-shop pour tous ces services. Ma boîte vient combler cette lacune», explique Guyalain, qui enfile son overall rouge, sur son habit de bureau. En un tournemain, le voilà qui passe de commercial à directeur de sa propre boîte, qui met la main à la pâte... «Je me spécialise aussi dans la sécurité des maisons. Au fur et à mesure que je discute avec les clients, nous nous adaptons à leurs besoins... »