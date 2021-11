Ile Maurice: Covid-19 │ Églises catholiques - Confusion et ambiguïtés

Après le décret du 12 novembre stipulant 10 personnes au maximum dans un lieu de culte mais 50 pour un mariage ou enterrement, le diocèse catholique avait émis un communiqué mentionnant 50 personnes à la messe. Ce qui n'allait pas strictement contre les regulations mais étaient, pour dire le moins, ambiguës. Hier l'Evêché a émis un autre communiqué (voir plus loin), qui n'est pas plus clair. Le communiqué précise que les églises et chapelles qui ne peuvent pas contrôler le nombre de fidèles, doivent rester fermées. Les fidèles, qui ne voient pas la différence entre une messe, une cérémonie de mariage ou un enterrement, sont remontés et dénoncent le caractère irrationnel de ce règlement.

Par ailleurs, des prêtres y ajoutent leur grain de sel. Le père Gérard Mongelard de la paroisse Ste-Hélène, Curepipe, a décidé, depuis dimanche, de célébrer la messe quotidienne et dominicale en plein air «sur le coaltar» (capture d›écran).

Mais tous n'ont pas cette facilité. Le père Patrick Fabien de la paroisse de St-Patrick à Rose-Hill, dit lui que son premier souci est de protéger ses paroissiens. Comme son église a une capacité de 800 personnes, il a annoncé sur la page Facebook de la paroisse qu'il célébrera messes, mariages et enterrements dans la limite des 50 personnes, avec toutes les mesures sanitaires et de distanciation physique. Pour lui, c'est le moment où ses ouailles ont le plus besoin du réconfort communautaire.