Ile Maurice: Savannah International Primary School - Gros-Bois continue sa transformation

Au sud de l'île, plus précisément à GrosBois, le village se transforme petit à petit sous l'impulsion d'ENL Property. Après avoir ouvert les portes de La Place de Gros Bois en juillet, c'est la première phase de la construction d'une toute nouvelle école qui démarre.

Dès l'entrée de Gros-Bois, nos regards sont attirés par des travaux en cours. C'est ici que se dressera bientôt la toute nouvelle Savannah International Primary School. Un projet découlant d'un partenariat entre Gros-Bois Development, filiale d'ENL Property, et les fondateurs des écoles Westcoast et Greencoast. Cette nouvelle école devrait accueillir ses premiers élèves en janvier 2022. Des places sont encore disponibles pour cette rentrée.

Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour l'ouverture de cette première phase. Le parking se dessine déjà. Pour faire écho à ce village, que le groupe ENL voit comme un lieu connecté, les voitures se reposeront à l'ombre des arbres qui, pour l'heure, commencent à peine à prendre racine. Le bâtiment se veut moderne et spacieux. Une fois cette première phase complétée, l'école offrira des classes de maternelle et la première année du cycle primaire. La construction de cette école se fera en trois étapes et comprendra, au final, un gymnase, une bibliothèque, une salle de musique, et proposera également des classes au niveau secondaire.

«Le projet Gros-Bois a commencé en 2006. C'était, à la base, un projet résidentiel. En 2018, ENL a voulu continuer le développement. Il y avait aussi un certain besoin dans la région. Donc, on a lancé La Place Gros-Bois, qui opère depuis juillet. Puis, nous avons lancé un nouveau projet résidentiel où tous les lots ont été vendus et nous avons également eu l'idée de faire l'école. Une école c'est un pilier pour construire un village ou une ville. Nous avons cherché un partenaire de confiance pour ce projet et nous avons rencontré Julia et Jocelyn de Chasteauneuf, qui avaient déjà, à l'époque, deux écoles à Maurice. Nous avons donc commencé le projet avec eux. C'était il a y trois ans. L'idée autour de ce village que nous voulons connecter est d'être moderne, tout en gardant l'authenticité» explique Vincent Lagesse, Property Development Manager.

Au fil des mois, les contours de la Savannah International Pre-primary & Primary School prennent progressivement forme. Cette école, tout comme celles de Westcoast et de Greencoast, veut proposer une certaine norme éducative aux enfants. «Quand Vincent nous a fait découvrir le lieu proposé pour la construction de l'école, je suis tombée sous le charme de l'endroit. Il n'y a pas d'autres écoles comme la nôtre dans la région et la demande est là. Savannah International Pre-primary & Primary School va offrir un cursus différent de ce qu'on a l'habitude de voir à Maurice. L'idée du cursus, qui se fait en anglais, est d'emmener, plus tard, les enfants au baccalauréat international. L'esprit du baccalauréat international est de créer des humains, qui changeront le monde demain, qui seront au service des autres, tout en offrant un programme académique rigoureux», explique Julia de Chasteauneuf, fondatrice des écoles Westcoast, Greencoast et Savannah International Pre-primary & Primary School.

La Savannah International Pre-primary & Primary School débutera avec quatre classes, soit deux sections de maternelle et les deux premières années de cycle primaire. La première phase s'étalera sur une durée de trois ans. Après trois ans une deuxième phase sera construite. La dernière étape démarrera trois ans plus tard. «L'école sera appelée à grandir avec les enfants. Chaque école a sa spécificité, dépendant des parents, de la communauté. Dans le Sud, après le drame du vraquier MV Wakashio, il y a beaucoup d'organisations non gouvernementales, qui ont été créées. Nous espérons travailler avec elles. Ce sera très éducatif pour nos enfants», souligne Julia de Chasteauneuf. C'est Tamrin de Robillard qui sera la principale de Savannah International Pre-primary & Primary School. «Nous travaillons avec Tamrin depuis 11 ans maintenant, elle est là dès le début. Elle a l'ADN de Westcoast dans les veines et de plus, elle habite Gros-Bois. En tant que directrice de Westcoast, c'est elle qui nous a apporté l'accréditation», souligne Julia de Chasteauneuf. Par rapport au personnel de la future école, «nous avons recherché des personnes d'expérience avec des enfants du niveau d'âge concerné, mais nous voulions aussi une équipe jeune, avec qui nous pouvions commencer cette nouvelle aventure, des personnes qui veulent bien mettre la main à la pâte et grandir avec nous», explique Tamrin de Robillard.

En visitant la nouvelle structure, qui sera appelée à ouvrir ses portes en janvier 2022, on y découvre une section administrative, une infirmerie, des douches pour les enfants, des salles de classe spacieuses et ouvertes donnant sur ce qui sera bientôt un jardin. «Pour la maternelle, nous compterons 18 enfants par classe et pour le primaire pas plus de 22. Nous disposons également d'une grande coursive, qui nous permettra d'avoir des classes à l'intérieur comme à l'extérieur. Le bâtiment final comprendra trois ailes, chacune disposant de son propre jardin, qui pourra aussi être utilisé pour les classes. Cette première phrase comprend également deux préaux, un spécialement pour les petits», explique Julia de Chasteauneuf en nous faisant visiter les lieux. Si l'école est toujours en construction, on se projette facilement dans l'avenir. Tout semble avoir été réfléchi pour offrir le meilleur encadrement qui soit aux petits apprenants.

À quelques mètres de là, on découvre le quartier résidentiel de Gros-Bois, ainsi que La Place de Gros-Bois où le restaurant et l'épicerie fine accueillent aussi bien les résidents que les villageois. La Place comprend également un espace de cotravail, un potager communautaire et une aire de jeux dédiée aux résidents. Ici, dans ce village du Sud, loin des bruits des villes, il fait bon vivre. «Là où tout n'est que luxe, calme et volupté», serait-on tenté de citer Baudelaire. Le développement n'est pas terminé à Gros-Bois, d'autres initiatives devraient bientôt voir le jour comme des projets d'appartement et de bureaux.