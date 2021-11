Maroc: La MAP et l'Université Privée de Fès scellent leur partenariat

Fès — L'Agence Marocaine de Presse (MAP) et l'Université Privée de Fès (UPF) ont signé, mardi, une convention de partenariat visant à accompagner et promouvoir les activités de cet établissement universitaire.

Cette convention a été paraphée, à Fès, par le Directeur de la monétisation des Produits & services et du Marketing de la MAP, M. Khalid Oulehri, et le Président de l'Université Privée de Fès, M. Mohammed Aziz Lahlou.

Aux termes de cet accord, la MAP s'engage à insérer la communication institutionnelle, audiovisuelle et digitale sur ses différents supports dédiés à la campagne de communication et à la promotion de l'image de l'UPF, tout en assurant la couverture médiatique des événements choisis par l'établissement universitaire.

La MAP met aussi à la disposition de l'Université la panoplie de ses produits et services et l'accompagne pour assurer une couverture médiatique adéquate à ses évènements et à son actualité.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, le vice-président de l'UPF, M. Mohamed Ouazzani Jamil a qualifié de "grand évènement" la signature de cette convention, soulignant que la communication et l'image constituent une partie prenante de la stratégie de l'université, d'où l'importance de ce partenariat.

"Cette convention importante va permettre à l'UPF d'avoir d'autres ouvertures et des fenêtres de communication sur plusieurs canaux pour communiquer autour des évènements que nous organisons", a-t-il fait remarquer, affirmant que la MAP vient renforcer la stratégie de communication de l'université.

"Nous comptons développer d'autres formes de collaboration notamment dans le volet de la formation à travers des formations en communication au sein de notre université", a-t-il dit, faisant état, également, de la volonté des deux institutions de créer "des synergies à travers la formation du personnel de la MAP et de notre université dans plusieurs domaines qui relèvent de notre compétence notamment la communication".

De son côté, M. Oulehri a souligné que cette convention de partenariat permettra à la MAP, en tant que pôle d'information public, de mettre à la disposition de l'UPF son panel de produits et services, l'objectif étant de renforcer la communication de l'université autour de ses activités et ses évènements.

Et de préciser que cet accompagnement se fera à travers l'ensemble des supports de la MAP notamment la chaîne de télévision M24, RIM radio, le quotidien "Maroc le Jour" et les magazines "BAB" et "Maghreb1", les sites web "www.mapexpress.ma", "www.mapnews.ma", "www.mapbusiness.ma" et "www.mapfes.ma" ainsi que le site d'information dédié aux jeunes "www.Dibnews.ma" et l'ensemble des réseaux sociaux.