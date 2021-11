Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Renaissance et Lupopo se valent, Maniema Union soumet Panda

Deux affiches étaient au programme de la 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot), le 15 novembre. Renaissance accueillait Lupopo à Kinshasa, alors que Panda offrait son hospitalité à Maniema Union à Likasi.

Pour le compte de la 8e journée, le FC Renaissance du Congo accueillait, au stade des Martyrs, le FC Saint Eloi Lupopo de Lubumbashi. Il n'y pas eu de vainqueur entre Oranges et Cheminots qui se sont séparés sur la marque d'un but partout. Milieu relayeur expérimenté et ancien de V.Club de Kinshasa et de Kabuscorp en Angola, Yves Magola Mapanda a ouvert la marque pour Renaissance du Congo à la 43e mn. Jonathan Mokonzi Gbazeke a égalisé pour le club coaché par le technicien français, Christian Bracconi, à la 64e mn.

C'est le deuxième résultat d'égalité du FC Saint-Eloi en déplacement dans la ville capitale, après celui concédé contre la Jeunesse sportive de Kinshasa. Lupopo totalise dix-huit points en huit sorties, et jouera le 20 novembre, au stade Kashala-Bonzola de Mbuji-Mayi, contre le club local de Sa Majesté Sanga Balende. Et le FC Renaissance du Congo, toujours dirigé par le président Willy Mandala après les rumeurs de sa démission, compte sept points en huit matches livrés. Il affrontera, le même 20 novembre, la Jeunesse sportive Groupe Bazano de Lubumbashi.

Dans l'autre match de la journée de lundi, au stade Kikula de Likasi, dans la province de Haut Katanga, l'AS Maniema Union de Kindu est allée dicter sa loi devant la formation locale d'US Panda B 52, par le score d'un but à zéro. C'était en match de la 7e journée. Maxi Mpia Nzengeli a inscrit l'unique but de la partie à la 33e mn. C'est le deuxième succès consécutif du club entraîné par Guy Lusadisu en l'absence de l'entraîneur principal Dauda Lupembe, également sélectionneur adjoint et retenu chez les Léopards pour les deux dernières journées du premier tour des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022.

Maniema Union avait battu Blessing, au stade Dominique-Diur de Kolwezi, dans la province de Lualaba, au match précédent par deux buts à un. Ce succès lui permet de se retrouver à la 3e position au classement provisoire avec dix-sept points en huit rencontres. Promu cette saison dans la Ligue 1, l'US Panda n'y arrive pas encore, occupant la 18e position, avec cinq points en neuf matches joués, et toujours en quête de sa première victoire de la saison.