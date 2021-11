Congo-Brazzaville: Salubrité - Le R. Panabec assainit le CSI Mouissou-Madeleine

Afin d'epargner les patients internes et externes au CSI Mouissou-Madeleine de Mpaka, dans le troisième arrondissement Tié-Tié, à Pointe-Noire, des risques du paludisme, une grande opération visant à rendre propre cette structure sanitaire a été menée le 13 novembre par le Réseau panafricain pour le bien-être communautaire (R. Panabec).

Le desherbage du site covid du CSI Madeleine-Mouissou et son enceinte ainsi que ses alentours, la desinsectisation des bâtiments et la desinfection desdits lieux ont été faits par les membres du R.Panabec, conduits par leur président, Julien Mbemba. Equipés en materil éqéquat, les membres de R. Panabec se sont mis au travail sans désemparer. "Nous ne voulons pas que les malades internés ici contractent encore d'autres maladies comme le paludisme. C'est ainsi que nous avons mené cette opération qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le paludisme qui est un de nos champs d'action. Cela va soulager le personnel soignant qui va désormais travailler dans des conditions décentes et être épargné des maladies dues à l'insalubrité et au manque d'hygiène" , a dit Julien Mbemba.

Cette opération a été rendue possible grâce au soutien de la direction départemenate la Santé de Pointe-Noire. "Nous voulons perenniser ce genre d'actions dans nos structures de santé pour peu que nous bénéficions du soutien des partenaires et de toute personne dont le souci majeur est de voir les centres hospitaliers et leur environnement salubres", a-t-il ajouté.

Signalons que le R.Panabec est une association à utilité publique qui oeuvre dans le domaine de la santé et le bien-être communautaire, plus précisément dans la lutte contre le VIH/sida, le paludisme, la drépanocytose, le cancer, l'hépatite virale, le diabète, les accidents cardio-vasculaires, la pauvreté, l'insalubrité sans oublier la promotion du don de sang bénévole.

Chaque année, des conférences-débats, des focus groups, des journées thématiques, des ateliers et des opérations de dépistage de diférentes pathologies sont organisées par le R.Panabec pour le bien de la population.