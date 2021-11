Cote d'Ivoire: Immigration Clandestine - Une caravane pour sensibiliser les populations de l'intérieur

L'annonce a été faite, au cours d'un dîner-gala, le 12 novembre, à l'hôtel Palm Club, à Cocody, par Dosso Bleu Alain, gérant de la société de marketing sociale « David Vision », initiateur du projet.

Une caravane de sensibilisation contre l'immigration clandestine va sillonner les différentes régions de la Côte d'Ivoire, à partir de 2022. La première étape aura lieu dans le District des montagnes, à partir du 1er février 2022. Elle se poursuivra ensuite dans les autres région du pays. C'est une initiative de la société de marketing social « David Vision », spécialisée dans la sensibilisation aux bonnes pratiques.

Le lancement officiel de cette campagne nationale a eu lieu, le vendredi 12 novembre, à l'hôtel Palm Club, à Cocody, au cours d'un dîner-gala. C'était en présence de Félicien Gbato, chef de cabinet du ministre-gouverneur du District des montagnes, Albert Flindé.

A l'occasion, Dosso Bleu Alain, gérant de la société a souligné que cette caravane a pour but de sensibiliser les populations ivoiriennes, en profondeur contre le phénomène de l'immigration clandestine.

« Nous ne voulons plus nous limiter à des conférences, nous ne voulons plus rester derrière nos écrans pour compatir aux désolations causées par ce phénomène. Mais nous voulons aller maintenant dans les contrées, pour sensibiliser la population ivoirienne, dans toute sa diversité. Nous voulons sillonner tous les districts de Côte d'Ivoire », a-t-il déclaré.

Selon lui, cette caravane, sera l'occasion non seulement, de sensibiliser, mais aussi et surtout, de former les jeunes. Car dira-t-il, cela est clair, qu'il y a toujours une raison qui amène les jeunes à se livrer à une telle aventure.

Selon le gérant de « David Vision », la caravane sillonnera chaque année, le pays pendant 4 mois. « Les formations se feront dans les villes parcourues par la caravane. Le premier jour sera consacré à la caravane, ainsi qu'à des projections éclatées de films documentaires. Cela permettra aux jeunes de voir le danger. Le second jour sera dédié à la formation », a-t-il précisé.

Il a aussi lancé un appel à la mobilisation des autorités, des bonnes volontés, et des opérateurs économiques, pour la réussite de ce projet. « La cause est noble, mais le travail est gigantesque et nécessite beaucoup de moyens. Nous commençons, avec le peu de moyens dont nous disposons. Mais nous serons très heureux de bénéficier du soutien des autorités, des opérateurs économiques et des bonnes volontés ».

Pour sa part, Félicien Gbato, a annoncé que le district autonome des montagnes, avec à sa tête, le ministre-gouverneur, Albert Flindé, est déterminé à accompagner ce projet.

« Cette initiative nous apparaît assez intéressante et pertinente. Ce qu'il fait a quelque chose d'innovant. Certes la problématique de l'immigration illégale ou clandestine est connue de tous. Mais il a innové en initiant une caravane, qui va certainement, à travers une certaine communication le rapprocher des acteurs, de ceux-là mêmes qui se livrent à cette aventure. Nous sommes prêts à l'accompagner », a-t-il promis.

Avant d'ajouter que pour avoir été lui-même, ministre de l'Intégration africaine, le ministre gouverneur est très attaché à la question de l'immigration clandestine. Car il a touché du doigt, ce phénomène.

Pour Félicien Gbato, la question de l'immigration clandestine est un peu plus complexe qu'on ne le croit. C'est une problématique qui est très large, qui implique beaucoup de choses.

« Lorsque nous étions au ministère de l'Intégration africaine, et des Ivoiriens de l'extérieur, l'Etat de Côte d'Ivoire dépensait 50 millions par vol, pour rapatrier les ivoiriens qui étaient à l'extérieur », a-t-il noté.