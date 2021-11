Cote d'Ivoire: Adzopé - Epp Diasson III - Les sous-préfets d'Anépé, d'Assikoi et le député Abel Botchi posent la 1ère pierre d'un bâtiment de trois classes

Les populations du village de Diasson dans la sous-préfecture d'Anépé dans le département d'Adzopé étaient en fête le dimanche 7 novembre 2021. Et pour cause. La première pierre a été posée, en présence des sous-préfets d'Anépé, d'Assikoi et Mme la sous-préfet centrale d'Adzopé.

Selon Mme Ezaley, représentant le Directeur général d'Azito Energie Côte d'Ivoire, l'engagement de son entreprise qui s'inscrit dans la politique de responsabilité sociétale de cette dernière vise à améliorer le taux de scolarisation dans la localité. Pour elle, ce projet symbolise la priorité que l'on donne à la jeunesse et à son éducation. « C'est un projet important non seulement pour les enfants, leurs parents et les enseignants bénéficiaires mais pour nous tous qui portons un intérêt particulier et constant à la noble cause qui est l'éducation et surtout dans la communauté rurale. Ce projet initié par l'Honorable Abel Botchi vise à améliorer le temps de scolarisation mais aussi le résultat scolaire et à permettre aux enfants d'aller à l'école dans les meilleures conditions », a-t-elle déclaré.

Et de préciser que ce projet porte sur la construction sur site de l'Ecole primaire publique 3 de Diasson d'un bâtiment de trois classes, des latrines à quatre cabines et d'un bureau pour le directeur de l'école. « Le bâtiment, entièrement financé par Azito Energie d'un montant approximativement de 41 millions de FCFA, sera livré clé en main entièrement équipé en table-bancs et en mobilier de bureau prêt à accueillir les élèves à la prochaine rentrée scolaire », a-t-elle assuré.

Il faut noter que ce projet s'inscrit pleinement dans la politique de responsabilité sociétale de cette entreprise citoyenne qui a décidé d'agir pour l'amélioration des conditions de vie des populations aux côtés de l'Etat de Côte d'Ivoire. Et ce, à travers la mise en œuvre d'un programme de développement socioéconomique local dont la santé et surtout l'éducation sont deux principaux piliers.

L'aboutissement de ce projet est l'œuvre, d'Azito Energie Côte d'Ivoire après des démarches entreprises par le député de la localité, Abel Botchi. Il a expliqué que les travaux qui ont démarré avec un financement belge ont permis de construire dans un premier temps une école de trois classes. Il fallait en construire trois autres pour doter véritablement le village d'une école complète. C'est ainsi que celui pour qui le député doit aller au-delà de son rôle de légiférer et de contrôle de l'action gouvernementale devrait être un chargé de mission des populations.

« C'est vrai que le député n'a pas de budget mais il doit s'enquérir des préoccupations de ces parents pour aller à la recherche de financement pour réaliser leurs besoins », a soutenu l'Honorable Botchi. C'est dans ce cadre, dira-t-il, que dès qu'il a été saisi, il a entrepris des démarches pour la satisfaction des populations.

Cette attitude, en tant que député, il l'a expliqué par le fait que depuis 20 ans, il est auprès du Premier ministre Patrick Achi qui est un homme de développement. « J'ai compris que le plus important pour un homme, c'est de chercher par tous les moyens à apporter le bien-être à ses parents. C'est ce que j'ai décidé de faire en demandant à mes parents de me soutenir afin que je sois leur chargé de mission », a-t-il souligné.

Pour le député Botchi ce qui a cours à Diasson constitue le point de départ de ce qu'il veut faire pour ses parents. Ce fut pour lui l'occasion, d'annoncer qu'il est prévu la construction d'une unité industrielle et d'autre infrastructures dans les villages. « Nous sommes à la recherche de financement pour apporter un plus à nos parents », a-t-il insisté. Et d'ajouter qu'il entend tout mettre en œuvre pour que le canton Anapé qui est excentré soit un peu plus autonome.

Devant les têtes couronnées du canton, il a prôné le vivre ensemble. « Je vous appelle à l'union et à l'entente sur l'essentiel. Nous ne devrons plus faire de la politique politicienne mais plutôt une politique de développement. L'essentiel c'est nos villages », a indiqué l'Honorable Botchi. Et d'affirmer que c'est en cela que le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara appelle tous les Ivoiriens à embarquer dans « La Côte d'Ivoire solidaire », le programme gouvernemental.

Représentant le préfet de Région, préfet du département d'Adzopé, le sous-préfet d'Anépé Mme Coulibaly Adingra a indiqué que de mémoire d'administrateur civil, il n'y a pas beaucoup d'élus qui reviennent s'occuper des populations. « Les prérogatives de l'Etat sont la santé, l'éducation et la sécurité. Ne pouvant pas tout faire, il se fait aider », a-t-elle fait remarquer. C'est pourquoi, elle a demandé un standing ovation pour l'Honorable Abel Botchi et Azito Energie Côte d'Ivoire représenté par Mme Ezaley.

L'occasion fut belle pour Mme Coulibaly Adingra de lancer un appel aux parents. « Inscrivez les petites filles à l'école. Au départ on disait que le taux de scolarisation était faible dans le Nord du pays. Aujourd'hui le nord est en train de dépasser le Sud. Le Quartier Latin est en train d'échapper au sud », a-t-elle fait remarquer. Avant de demander aux populations de tout faire pour inscrire les filles à l'école.

« Si les infrastructures sont construites, je vous en prie envoyez les enfants à l'école surtout les petites filles », a-t-elle insisté. Poursuivant, elle a indiqué que si le nombre d'enfants à scolariser n'est pas connu, l'Etat ne peut pas avoir des chiffres pour travailler. C'est d'ailleurs pourquoi, rebondissant sur la question du recensement général de la population et de l'habitat (Rgph), débuté le lundi 8 novembre, elle a demandé aux populations de recevoir les agents recenseurs.

MmeTarègue Chantal Rosine, Directrice régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation (Drena) de la région de La Mé a tenu à féliciter le Premier ministre Patrick Achi pour ce qu'il fait pour l'école. Elle a affirmé que La Mé est la seule région où le Conseil régional a construit plus de 20 collèges de proximité. Aussi a-t-elle demandé au député Abel Botchi de transmettre, au nom de la ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, le Pr Mariatou Koné, les remerciements de la Drena au Premier ministre. C'est avec beaucoup de joie, dira-t-elle, que nous accueillons toujours la construction d'une école sachant que les infrastructures ne suffiront jamais.