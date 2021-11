Cote d'Ivoire: Région de La Mé - Les populations expriment leur soutien au Premier ministre Patrick Achi

Le Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) continue de tisser sa toile dans la région de La Mé et précisément à Adzopé. Avec l'installation, le 7 novembre 2021 de 10 comités de base à Miadzin, ce parti vient de porter à 42 le nombre de section dont il dispose à Adzopé.

A cette occasion, la marraine des structures à Adzopé au niveau du parti, Jeanne Peumond s'est fait représenter par une forte délégation conduite par Assémien Kouakou, inspecteur du Rhdp. La nouvelle section, qui est la deuxième de Miadzin est dirigée par Mambo Yapi Claude, délégué sous-préfectoral. Cette section qui a sous sa coupole les 10 nouveaux comités de base a été installée en présence du délégué départemental du Rhdp d'Adzopé I, M. Jacques N'Cho.

Mambo a salué la realpolitik du président Alassane Ouattara faite de développement et de social. Aussi, il a tenu à remercier, le Premier ministre Patrick Achi qui a facilité la création de cette 2ème section du Rhdp. « L'évocation de son nom draine du monde. C'est ainsi que lorsque nous avons approché les différentes communautés à Miadzin, elles ont automatiquement indiqué qu'elle adhère à la mise en place de cette deuxième section du parti », a-t-il soutenu.

Avant de se réjouir qu'en moins de deux mois, ce sont deux sections du parti qui ont été installées dans la zone et d'affirmer que cela ira crescendo. Rappelant que le Premier ministre Patrick Achi est un homme d'action et promet ce qu'il fait, M. Mambo Yapi a indiqué que c'est pour cette raison que les populations de La Mé prie pour la bonne santé du Chef du gouvernement.

« Et que Dieu inspire le Président Alassane Ouattara pour qu'il le choisisse comme son digne successeur en 2025 car il le mérite », a-t-il émis le vœu. Et d'ajouter : « Cette section a été créée en préparation des élections de 2025. Il faut que la région de La Mé et en particulier Miadzin remporte toutes les élections. Nous y travaillons humblement à notre niveau ».

Pour sa part, M. Assémien Kouakou a félicité les 10 présidents de comité de base pour leur engagement.

M. Jacques N'Cho, délégué départemental du Rhdp, Adzopé I a tenu a remercier M. Mambo pour la mise en place de ces 10 comités de base. « Ne nous le cachons pas. Nous étions l'une des régions à ne pas accepter l'avènement au pouvoir du Président Alassane Ouattara. Aujourd'hui si la honte pouvait tuer. Depuis tout temps j'ai connu des présidents de la République qui se sont succédés à la tête du pays.

Alassane Ouattara est le seul Président de la République qui a pu délivrer la région de La Mé. Nous sommes aujourd'hui en phase avec le Chef de l'Etat, c'est pourquoi en un temps record, notre frère délégué du secteur a pu mettre en place une section. Dites à notre marraine Jeanne Peumond que les Akyé sont convaincus. Qui l'eut cru, c'est le Président Alassane Ouattara qui a nommé un des fils de notre région, Patrick Achi comme Premier ministre de la Côte d'Ivoire », a-t-il affirmé.

A ses parents, il a demandé de ne pas être effrayé et d'être serein. « Les Akyé sont convaincus d'une chose. Le Président Ouattara a pu faire leur bonheur. Et nous n'irons nulle part. Toutes les semaines nous sommes dans les villages et hameaux de notre région pour parler à nos parents du bien fondé de suivre Alassane Ouattara. Personne ne pourra nous détourner de notre but ».

Et de rassurer l'inspecteur du parti sur son acharnement à installer des bases du parti un peu partout dans sa section, des bases. Poursuivant, il a indiqué que le député Abel Botchi fait la fierté de sa circonscription. Et ce, à travers son implication pour le bien-être des populations de La Mé.

Rappelant que grâce à ce dernier, il sera mis fin à la double vacation qui a cours à l'Epp Diasson 3 avec la construction d'un autre bâtiment de trois classes. Se voulant plus concret, il a évoqué le cas de son village qui se modernise. « Je suis surpris. Depuis 1960, après le château d'eau et l'électricité mon village n'a bénéficié d'aucun projet d'investissement.

En quelques années sous le Président Alassane Ouattara, nous avons bénéficié d'une maternité, d'un collège de proximité et de bitume. Pourquoi ne pas se mettre à sa disposition ? », s'est-il interrogé. Ce fut l'occasion pour le délégué départemental du Rhdp d'Adzopé 1, Jacques N'Cho d'appeler les populations de sa délégation et le peuple Akyé à soutenir leur fils le premier ministre Patrick Achi.