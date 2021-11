Afrique: Meilleurs endroits d'Afrique - Lancement de l'initiative « Brand Africa » pour le tourisme, l'investissement

Brand Africa a lancé aujourd'hui « Brand Africa | Les Meilleurs endroits d'Afrique », l'initiative panafricaine pour reconnaître et classer les meilleurs endroits pour le tourisme, l'investissement et la mobilisation citoyenne en Afrique.

Selon un communiqué de presse, l'objectif de l'initiative est d'inspirer la fierté, de relever les normes et d'accroître la compétitivité des lieux africains - pays, villes et destinations. L'édition inaugurale desTrophées et classements de « Brand Africa | Les Meilleurs endroits d'Afrique » sera célébré et publié le 1er septembre 2022.

L'initiative « Brand Africa | Les Meilleurs endroits d'Afrique », est fondée sur la réussite du premier Forum Brand Africa, organisé en 2010, qui a réuni des décideurs africains et mondiaux en matière de marque ainsi que des leaders d'opinion, afin de réfléchir à la manière dont les nations africaines, individuellement et collectivement, peuvent développer un avantage concurrentiel supranational. Depuis lors, précise-t-on, chaque année, Brand Africa a annoncé le « Brand Africa 100 | Les Meilleures Marques d'Afrique », l'enquête panafricaine et le classement des marques en Afrique largement référencés, qui, au cours des 10 dernières années, a établi que seulement 20 % des marques les plus admirées en Afrique sont effectivement africaines.

L'initiative a été annoncée par le président de Brand Africa, Thebe Ikalafeng, en marge de la Foire commerciale intra-africaine 2021 (Iatf2021) qui se déroule à Durban, KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud, du 15 au 21 novembre 2021.

« Bien qu'elle soit riche en ressources minérales précieuses, une faune et une flore indigènes enviables, une population jeune et le deuxième continent le plus peuplé, représentant 17,5% de la population mondiale, l'Afrique n'attire environ que cinq pour cent du tourisme entrant et des Ide dans le monde », déclare Ikalafeng.

« Reconnaître les meilleurs endroits d'Afrique inspirera la fierté des lieux africains, améliorera leur réputation et leur compétitivité, développera le tourisme et les investissements, et contribuera finalement au développement et à l'image du continent», conclut-il.