Algérie: Ghardaïa - Plus d'une trentaine de savants participent à une rencontre sur la Tariqa Chikhiya

Ghardaia — Plus d'une trentaine d'hommes de culte du soufisme et disciples de la Tariqa (confrérie) Chikhiya de plusieurs pays, ont pris part mardi à la quatrième rencontre sur le thème de "la confrérie mystique El Chikhiya et ses savants".

Organisée à l'Université de Ghardaia, par la zaouia de Cheikh Sidi El-Hadj Ben Bahous de Métlili, cette 4ème rencontre, dédiée à la célébration de la pensée de Sidi Cheikh Abdelkader Ben Mohamed comme modèle, est une initiative destinée à rendre hommage à ce disciple saint et pieux de la Tariqa Chikhiya.

La cérémonie d'ouverture de cette manifestation s'est déroulée en présence du président du Haut Conseil Islamique (HCI), Bouabdellah Ghlamallah, du chargé de mission à la présidence de la République, Mohamed Hassouni, ainsi que des autorités de la wilaya de Ghardaïa.

Concernant les objectifs de cette rencontre, Hamza Al Sid-Cheikh, directeur général des rencontres internationales de la Tariqa Chikhiya, a souligné l'apport du saint patron Sidi Cheikh Abdelkader Ben Mohamed à la pensée soufie, basée sur la connaissance profonde des préceptes de l'Islam et son attachement à la fraternité et l'amour d'autrui.

"Les enseignements de cette éminent personnalité religieuse, un homme d'une grande sagesse et droiture, ont transcendé les frontières et se sont propagé à travers le monde", a-t-il fait souligné.

Pour le chargé de mission à la Présidence de la République, la rencontre constitue un hommage appuyé pour cette personnalité et son combat contre le colonisateur, une personnalité constituant un modèle pour la culture de l'amour d'autrui, la sagesse et la sérénité.

"Les enseignements du Saint et ses disciples, leurs profondes connaissances de l'essence des préceptes de l'islam et ses valeurs qui rassemblent, doivent être valorisés et développés", a-t-il conclu.

Durant cette rencontre, des universitaires, chercheurs, et dignitaires spirituels de la Tariqa Chikhiya de différentes régions du monde vont débattre de la pensée des fondateurs et disciples de cette confrérie, son rayonnement et son influence sur d'autres écoles soufies à travers le monde.

Pour de nombreux participants cette rencontre se veut un carrefour universel pour propager un message d'ouverture, de solidarité, de paix et d'amour, d'autant plus que le soufisme est issu des sources de l'Islam, que sont le Coran et la Sunna, associées à la piété, tels que recommandaient les fondateurs du soufisme.

Ces derniers disaient : "Adore Allah comme si tu le voyais, car si tu ne Le vois pas, Lui te voit".