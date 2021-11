Algérie: ADIPEC 2021 - Arkab s'entretient avec le ministre émirati de l'Industrie

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, s'est entretenu, mardi en marge de la conférence et exposition internationales sur le pétrole d'Abu Dhabi (ADIPEC) avec le ministre émirati de l'Industrie et des Technologies avancées, indique un communiqué du ministère.

"Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab s'est entretenu, mardi en marge de la conférence et exposition internationales sur le pétrole d'Abu Dhabi (ADIPEC -The Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conférence) avec le ministre de l'Industrie et des Technologies avancées et membre du Conseil des ministres du Gouvernement fédéral de l'Etat des Emirats arabes unis", a précisé la même source.

M. Arkab a tenu des entretiens et des rencontres, en présence du Président directeur général (P-dg) du groupe Sonatrach et du Président de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft) ainsi que de cadres du ministère avec le vice-président de "Apache Corporation", le président exécutif de "Schlumberger" et le président exécutif d'"Occidental Petroleum.

Lors de ce Forum, le ministre a pris part aux travaux d'une conférence ministérielle sur l'hydrogène sous le thème: "Les politiques nécessaires au développement et au renforcement de l'industrie d'hydrogène" avec la participation notamment de ses homologues des Emirats, Ouganda, Lesotho.