Algérie: Salon des métiers artisanaux à Constantine - affluence sur les produits de beauté naturels

Constantine — Les pavillons exposant les produits de beauté naturels au Salon national des métiers artisanaux et de la créativité patrimoniale qui se tient actuellement à Constantine, ont enregistré mardi une grande affluence des visiteurs venus nombreux apprécier la finesse de l'artisanat algérien.

Cette manifestation culturelle et commerciale, tenue à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'artisan (9 novembre de chaque année) connait, depuis son ouverture, un engouement remarquable pour ces produits notamment auprès de femmes actives, au foyer et d'étudiantes notamment, issues de différentes facultés et résidences universitaires mitoyennes.

Les savons, les shampooings, les crèmes pour le visage et le corps et des soins pour cheveux (pour enfants et adultes) fabriqués de façon artisanale à base de produits naturels tels que l'huile d'olive et le miel, et cédés à des prix attractifs, ont particulièrement suscité l'intérêt des visiteuses de ce Salon, organisé à la Maison de la créativité et au Palais de la culture Mohamed Laid Al Khalifa.

Egalement pharmacienne de formation, l'artisane qui exerce ce métier depuis 15 ans dans son entreprise implantée dans la commune d'El Khroub (Sud de Constantine), a souligné l'importance de valoriser ce métier au profit des générations futures à travers l'organisation de ce genre de manifestations et de stages de formation en faveur des jeunes porteurs de projets dans ce créneau.

Cherifa Debah, de la wilaya d'Alger qui exerce ce métier dans son atelier à El Mohammadia depuis environ cinq ans a salué cette initiative, affirmant que "l'échange des expériences et des connaissances entre les professionnels de ce métier artisanal à travers l'organisation de manifestations culturelles et artistiques, visent essentiellement à améliorer et promouvoir la qualité du produit ".

Elle a encore indiqué que le Salon a pour objectif de mettre en exergue le rôle de l'artisanat dans la création de l'emploi et dans la dynamisation du développement économique aussi bien local que national.

S'étalant jusqu'au 19 du mois de novembre en cours, l'exposition de produits embrassant les différents métiers à l'image de la poterie, du cuivre, la céramique, la dinanderie, des peaux et cuirs ainsi que les pâtes et les gâteaux traditionnels, a permis aux visiteurs de découvrir la richesse du patrimoine artisanal traduisant la profondeur civilisationnelle du pays.

Il est à signaler que trois (3) anciens artisans spécialisés dans la confection des habits et bijoux traditionnels en plus de l'osier, ont été honorés lors de la cérémonie d'inauguration de ce Salon national qui compte une cinquantaine d'artisans participant de diverses wilayas du pays, à l'instar de Médéa, Boumerdès, Tlemcen, Bejaïa et Alger.