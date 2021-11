Sénégal: Financement des Pme-Pmi et de projets structurants de l'Etat - La Bnde obtient 10 milliards auprès de la Bidc

La Banque nationale pour le développement économique (Bnde) du Sénégal et la Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) ont signé ce mardi 16 novembre 2021 un accord pour mettre en place une ligne de financement de 10 milliards de FCfa. Ce crédit vise à renforcer l'accompagnement au profit des Pme-Pmi et à contribuer fortement au financement de grands projets structurants de l'Etat.

10 milliards de francs Cfa. C'est la somme que la Banque nationale pour le développement économique vient d'ajouter à son dispositif de financement et d'accompagnement des Petites et moyennes entreprises et Petites et moyennes industries (Pme-Pmi). En effet, la banque pilotée par Thierno Seydou Nourou Sy a signé, ce jour, une convention pour l'opérationnalisation d'une ligne de financement d'un montant de 10 milliards de francs Cfa pour une maturité de sept années.

Ce crédit va contribuer fortement, selon la Bnde, au financement de grands projets structurants issus des programmes lancés par l'Etat du Sénégal notamment dans le Plan d'actions prioritaires ajusté et accéléré (Pap2A) et qui concernent l'industrie, l'agriculture, les Btp, la Santé, le numérique ainsi que le programme de relance du tourisme et du transport aérien.

Thierno Seydou Nourou SY directeur général de la Bnde qui a signé l'accord de financement avec le président de la Bidc Dr. DONKOR GEORGE, a félicité les équipes de ce dernier qui ont, avec les siennes, pris en charge très rapidement sa demande de financement en procédant à une diligence approfondie qui a permis d'appréhender les fondamentaux de la Bnde.

Le Dg de la Bnde a adressé ses remerciements au président et à toute l'équipe de la Bidc pour le professionnalisme dont ils ont fait preuve durant tout le processus qui a abouti à la signature ce jour de cette convention, rapporte enfin le communiqué.