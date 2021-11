Cote d'Ivoire: Concours génies littéraires - La finale a tenu ses promesses

La première édition du concours génies littéraires a connu son épilogue, le vendredi 12 novembre, à l'auditorium de la bibliothèque nationale dans la commune d'Abidjan-Plateau.

Porté par l'Association ivoirienne des pédagogues pour le développement (Aiped), ce concours qui a mis aux prises des élèves des lycées et collèges de la Côte d'Ivoire visait, selon les mots de Michèle Koffi, présidente de l'association et commissaire générale de l'événement à « combler les lacunes des élèves en français, à promouvoir le patrimoine linguistique et culturel de la Côte d'Ivoire et donner aux enfants le goût de la lecture ».

Au menu donc de cette finale, comme entrée, les candidats ont dû dans leurs différents dialectes adresser des salutations à l'assistance. Ensuite, en guise de plat de résistance, ils ont eu droit à l'épreuve de la dictée classique et d'un exercice d'orthographe, et pour finir l'épreuve de culture générale et de poésie ont servi de désert.

Au terme des délibérations du jury, c'est Tra Tanan Ruth Esther, 11 ans, élève en classe de 4e au Groupe scolaire Élévation de Jacqueville qui a remporté le graal. Juste après elle, Anoma Christ Aurel, 12 ans, élève en classe de 4e, aux cours secondaire Sainte Thérèse de Koumassi a occupé la deuxième place. Et Coulibaly Siyoho Carelle, 15 ans, élève en classe de 2nde au Collège moderne Aka Aouélé d'Aboisso a été classé troisième.

Si, ces trois lauréats se sont distingués, les autres candidats n'ont pas pour autant démérité. Parrain de la cérémonie, Touré Souleymane, conseiller du Premier ministre a, dans une brève allocution félicité les initiateurs du concours et souligné « l'importance de l'éducation dans la vision du Chef de l'État et du Premier ministre ».

Pour finir, il a offert deux ordinateurs aux deux premiers génies littéraires. Germaine Boni, rédactrice en chef du quotidien Fraternité Matin et ambassadrice du concours, s'adressant aux candidats, a souligné que « la lecture est à l'esprit, ce que l'eau est aux systèmes des vivants », c'est-à-dire un élément essentiel à sa survie.

Florent Galanty, le directeur de cabinet de la ministre de la Culture et de l'Industrie des arts et du spectacle a abondé dans le même sens.

La finale de la première édition du concours génies littéraires, ponctuée par des prestations artistiques a réuni du beau monde. Chefs d'établissement, enseignants, parents d'élèves ont tenu à marquer par leur présence massive, l'espoir qu'ils fondent en ce concours qui vient à point nommé et au moment où des voix s'élèvent pour décrier le peu d'intérêt des élèves pour les études en général et pour la littérature en particulier.