Sénégal: Préservation de la santé au sein des familles - Ces époux réticents aux bouillons

L'utilisation des bouillons alimentaires est devenue une pomme de discorde au sein de nombreuses familles. Si les épouses se préoccupent de servir des menus bien épicés en faisant usage de ces produits, les époux s'y opposent au nom de la préservation de la santé de la famille.

Peu de ménagères se passent de l'utilisation des bouillons. Ce sont des condiments qui rendent les plats épicés. Leur usage abusif est maintenant sur toutes les lèvres. Les médecins l'indexent comme étant des facteurs de risques de certaines maladies telles que l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale, le diabète... Pour réduire ces facteurs de risques et rester en bonne santé, certains chefs de ménage ont décidé de réagir même si leurs épouses campent sur leur position. Celle d'utiliser du bouillon pour rendre leurs plats succulents. Fatou Diouf, une dame âgée de 39 ans, en fait partie. Elle ne s'est pas conformée aux injections de son époux qui est foncièrement contre l'usage des bouillons. Dans un premier temps, le chef de cuisine s'est opposé aux ordres de son mari. Il a fallu l'insistance du médecin-traitant de son époux pour qu'elle obtempère. « Mes jambes me font mal et les douleurs ont tendance à perdurer. Et, lorsque je me suis fait consulter, le médecin m'a suggéré d'arrêter de consommer le bouillon. C'est pourquoi, j'y ai mis un terme. Du moins, pour le moment, j'ai arrêté de manger un plat contenant du bouillon », raconte le mari de cette dernière sous l'anonymat.

Contrairement à Fatou Diouf, le Directeur d'un institut islamique sis à Keur Massar, Mouhamadou Lô, a été ferme avec ses épouses, sur ce sujet. Il a imposé son diktat et opposé son véto. Il a été écouté par ses épouses. « Elles savent que je suis réfractaire à la consommation du bouillon. Aucune d'elles ne me sert un plat assaisonné avec du bouillon », affirme-t-il. Pour Mouhamadou Lô, par ailleurs imam, chacun doit être responsable de sa santé, surtout si elle a reçu toutes les bonnes informations des personnes qui ont fait des études sur les méfaits de ces produits. « Personne ne doit jouer avec sa santé. Étant donné que tous ceux qui sont autorisés à parler ont clairement dit que le bouillon nuit à la santé sexuelle voire à la santé de manière générale. Personne ne doit consommer ces produits, à défaut, il faut le faire avec modération », ajoute-t-il.

« Je suis à la fois vieux et malade »

D'autres responsables de famille, comme Badara Diatta, n'hésite pas à jeter un coup dans le panier de la ménagère pour voir s'il y a un morceau de bouillon. « Je suis à la fois vieux et malade. Bien que j'aie enjoint les femmes de ne plus mettre de bouillon dans la préparation des repas, le médecin me le dit, à chacun de mes rendez-vous, que je n'ai pas encore arrêté d'en consommer », rapporte le vieux Badara Diatta. Ce constat du médecin a poussé ce dernier à veiller scrupuleusement à la composition du menu.

Comme ces chefs de ménage, le Professeur d'arabe, Ibrahima Sène, évite de consommer tous les repas épicés. Le bonhomme qui totalise une quinzaine années de mariage sans enfant et atteint de l'azoospermie ne badine pas avec la composition des menus qui lui sont servis. « Il y a des femmes très têtues. C'est le cas de la mienne qui, bien que sachant que le bouillon inhibe le traitement que je reçois pour guérir de l'azoospermie dont je souffre, utilise le bouillon en cachette. Mais, c'est à travers le goût que je comprends que tel plat est assaisonné avec du bouillon ou pas », rougit-il. Par contre, Salimta Diaw, elle, a décidé de respecter scrupuleusement les ordres de son mari. C'est pourquoi, elle a cessé d'utiliser le bouillon pour agrémenter les repas qu'elle lui prépare. « D'abord, ma religion m'interdit de désobéir à mon mari », rappelle-t-elle. « Et ensuite, même si j'écarte la référence religieuse, je ne dois pas faire manger à mon mari ce qu'il ne veut pas. Parce que tout simplement, c'est lui qui donne la dépense », ajoute-t-elle. C'est difficile de se passer de ces bouts de condiments. La consommation n'en vaut pas la chandelle pour bien de chefs de ménage.

Les recettes sans bouillon du 3ème âge

Vendeuse de fruits au marché Sandica de Pikine, Sény Mbaye, une femme âgée de plus de 65 ans, connue sous l'appellation « Yaaye boy », refuse de comparer les recettes traditionnelles avec les exhausteurs de goût ou bouillons industriels. Sûre d'elle, la dame ajoute : « je jure que nous cuisinons mieux qu'elles avec nos recettes traditionnelles ». La recette est constituée de produits naturels. « Avec le tamarin, l'oseille blanche, le laurier, nous assaisonnons mieux les repas que les bouillons. Ceux qui mangeaient le riz au poisson agrémenté avec ces produits ne couraient aucun risque sanitaire », s'enorgueillit Seyni Mbaye.

Restauratrice à Pikine Icotaf, Aminta Guèye, 60 ans, garde quelques souvenirs culinaires qui remontent à sa tendre enfance. « La génération de ma mère n'a jamais utilisé les bouillons pour cuisiner, et pourtant, les plats que nos mamans servaient à leurs familles étaient plus succulents », soutient-elle. « Figurez-vous qu'à l'époque, nos mamans assaisonnaient leurs plats juste avec de la tomate, du poisson sec et du laurier ». « Outre ces produits énumérés par Aminta, notre génération a ajouté des condiments comme l'oignon », ajoute Aïda Tine, assise à quelques mètres. « Nous avons également intégré le poivron juste pour rehausser nos goûts culinaires », précise-t-elle. À son avis, recourir aux cubes industriels n'est rien d'autre que de la « paresse ».

DR DEMBA DIÉDHIOU, AGRÉGÉ EN MÉDECINE INTERNE

« Les bouillons sont composés d'éléments nuisibles à la santé »

Les bouillons sont constitués d'éléments toxiques nuisibles à la santé. L'éclairage est du Pr Demba Diédhiou, spécialiste en endocrinologie, diabétologie et nutrition et médecin à l'hôpital Abass Ndao. Dans cet entretien, il invite les populations, surtout les patients qui souffrent de maladies chroniques, d'éviter des repas contenant des bouillons.

La population doit éviter autant que faire se peut de consommer les mets préparés avec du bouillon. Cette mise en garde est du professeur Demba Diédhiou, spécialiste en endocrinologie, diabétologie et nutrition et médecin à l'hôpital Abass Ndao. Selon lui, le bouillon est un élément qui favorise l'hypertension artérielle et la rétention de l'eau. Le glutamate augmente le goût, mais il présente une toxicité pour le rein et les organes. C'est pourquoi, rappelle-t-il, dans le traitement, on recommande aux patients d'éviter les repas où il y a trop de bouillon. « En effet, dans la prise en charge des patients, tous les patients qui ont une néphropathie, une cardiopathie, une hypertension artérielle, une obésité doivent éviter les bouillons », a conseillé Pr Diédhiou. D'après le spécialiste, les bouillons sont composés d'éléments nuisibles à la santé. Si ces derniers « sont toxiques, naturellement, le risque est plus grand chez la personne âgée », renseigne-t-il. Autrement dit, les sujets âgés sont très sensibles voire plus sensibles à tout produit toxique.