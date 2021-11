Sénégal: Le DG de l'AIEA à Dakar pour présenter l'initiative "les Rayons de l'Espoir"

Dakar — Le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Mariano Rafael Grossi, effectue une mission mercredi à Dakar pour présenter sa nouvelle initiative dénommée "Rays of Hope" (les Rayons de l'Espoir), a appris l'APS.

Cette initiative vise à "aider les Etats membres de l'AIEA à mettre en place ou à développer leurs capacités nationales de lutte contre le cancer à l'échelle des technologies nucléaires (Imagerie médicale, Médecine nucléaire et Radiothérapie)", indique un communiqué reçu du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

La même source signale que le ministre Dr Cheikh Oumar Anne visitera, mercredi à partir de 9h, en compagnie de Mariano Rafael Grossi, des sites qui ont reçu le financement de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Le même jour, le DG de l'AIEA sera reçu à 18h par le président de la République Macky Sall pour lui présenter la nouvelle initiative dénommée "Rays of Hope".

La visite du DG de l'AIEA sera marquée par la signature d'un accord de partenariat avec l'Institut Pasteur de Dakar dans la lutte contre les zoonoses.

Selon le communiqué, le Sénégal a bénéficié d'un "appui considérable" des différents programmes de coopération technique de l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique (AIEA) dans différents domaines.

La même source souligne que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui est le "point focal de l'AIEA, assure "le suivi de l'exécution des projets nationaux et régionaux auxquels participe notre pays".

Elle ajoute que l'Autorité de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (ARSN) "assure au nom de l'État, la sécurité des sources radioactives et de la matière nucléaire sur l'ensemble du territoire sénégalais, et contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection face aux risques liés aux activités nucléaires au Sénégal".

Selon le document, de 1976 à 2021, près de 60 projets nationaux ont été financés par l'AIEA au Sénégal.

L'AIEA, souligne encore le texte, a investi dans les projets nationaux près de sept (7) milliards de FCFA de 2012 à 2021 dans la formation (cours nationaux, bourses, visites scientifiques), les équipements et les missions d'expertises et près d'un (1) milliard de FCFA en équipements issus des projets régionaux.

Le communiqué relève que plusieurs domaines en bénéficient à savoir entre autres l'agriculture, la santé, la nutrition, l'alimentation, la production animale.

Il indique que récemment, le Sénégal a été choisi pour participer aux phases pilotes de projets initiés par la DG de l'AIEA.

Il s'agit du Projet ZODIAC (Zoonotic Disease Integrated Action), du Projet NUTEC-Plastic (utilisation de la technologie des rayonnements pour la surveillance du plastique et le recyclage des déchets plastiques) et du Projet d'introduction des sciences et technique nucléaires dans les collèges et lycées.

Le document note aussi que dans le cadre de la riposte à l'épidémie de COVID-19, l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) a apporté "une contribution significative dans le renforcement des capacités nationales de détection, de diagnostic et de contrôle rapides de la maladie".

L'Agence appuie le Sénégal en équipements et tests diagnostiques, selon le communiqué, ajoutant que depuis le mois de mai 2020, le pays a reçu des lots en équipements d'une valeur de 295.000 euros soit 193 225 000 FCFA dont les bénéficiaires sont : l'Institut Pasteur de Dakar, la Direction des Laboratoires et le Laboratoire national en Recherche vétérinaire de l'ISRA.

Le communiqué rappelle que le Sénégal avait invité l'AIEA à "lancer un plaidoyer pour une initiative africaine intitulée : +un pays - un accélérateur+ pour sauver des vies, avec le soutien des États membres".

Dans le cadre de la mise en œuvre cette initiative, l'AIEA avait été invitée à "réfléchir sur une stratégie consistant à s'appuyer sur un des dirigeants africains, choisi en qualité de champion de la lutte contre le cancer par la radiothérapie par l'acquisition d'au moins une unité de traitement du cancer/pays".