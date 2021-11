Seychelles: Le pays déçu par les résultats de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques.

Les Seychelles sont déçues des résultats de la COP26, la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, qui, selon un haut responsable du gouvernement, a peu de chances de conduire le monde à contenir le réchauffement climatique à moins de 1,5 degré Celsius.

Le ministre pour l'Agriculture, le Changement climatique et l'Environnement, Flavien Joubert, qui faisait partie d'une équipe de 12 experts seychellois lors de la conférence à Glasgow, en Écosse, a déclaré aux journalistes que les Seychelles et les petits États insulaires qui font partie de l'Alliance of Small Island (AOSIS) ne sont pas satisfaits à 100 % du résultat.

"En fait, dans certains cas, nous sommes assez déçus car les ambitions qui avaient été communiquées au tout début n'ont pas été menées à terme", a déclaré M. Joubert.

En 2009 et à nouveau en 2015, les pays développés ont promis de mobiliser 100 milliards de dollars d'ici 2020 et jusqu'en 2025 pour aider les pays en développement à réagir au changement climatique et à réduire les émissions, par exemple en investissant dans les énergies renouvelables ou les défenses contre les inondations.

L'un des objectifs de la COP26 était d'amener les pays développés à respecter leur engagement et que la moitié de l'argent aille à aider les pays en développement à s'adapter aux pires effets du changement climatique.

M. Joubert a déclaré que les progrès réalisés au cours des dernières années auraient dû être beaucoup plus importants et qu'il devrait y avoir plus d'engagement, en particulier de la part des gros émetteurs.

Les pays les plus grands et les plus industriels tels que les États-Unis et la Chine - également les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre - ont tendance à avoir une voix plus forte. C'est pour cette raison que les petits États insulaires unissent leurs forces lorsqu'ils négocient sur les questions relatives au changement climatique.

"Notre position a été communiquée à travers l'Alliance. Nous avons également eu l'occasion de discuter directement avec le Secrétaire général des Nations Unies et nous espérons qu'ils prennent en compte nos positions", a déclaré M. Joubert.

Une équipe des Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, a assisté à la conférence pour communiquer les ambitions et les préoccupations des nations insulaires sur le changement climatique ce sont les contributions déterminées au niveau national (CDN).

Photo : Le ministre Joubert (1er à gauche) avec d'autres membres de l'équipe technique des Seychelles à la COP26. (Ministère de l'agriculture, du changement climatique et de l'environnement)

Les CDN sont une partie importante de l'Accord de Paris, selon lequel les pays doivent détailler et faire connaître leurs plans pour réduire les émissions nationales et s'adapter aux impacts du changement climatique.

Sur la question des négociations sur le changement climatique, M. Joubert a déclaré que certains engagements qui contribueraient à la cause du changement climatique avaient été pris, comme le pacte pour mettre fin à la déforestation d'ici 2030 qui, selon lui, va dans la bonne direction.

"Malgré le fait qu'elles pointent dans la bonne direction, le montant des engagements au titre de ces déclarations n'est pas suffisant et nous ne sommes pas satisfaits de la manière dont elles sont présentées. Très important pour nous, les engagements présentés dans les différents rapports CDN ne nous conduiront pas à contenir cet objectif de 1,5 degré Celsius », a-t-il déclaré.

En plus de discuter de son avenir, les Seychelles ont également profité de l'occasion pour s'entretenir avec des représentants de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et une mission de l'organisation devrait discuter davantage avec les partenaires locaux sur la façon d'amener la communauté agricole à s'adapter à changement climatique.

"Nous avons eu des discussions bilatérales avec plusieurs partenaires qui sont en mesure de nous apporter un soutien financier comme le Commonwealth, le Fonds de transformation et le partenariat NDC", a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, les responsables qui ont assisté à la conférence ont déclaré que malgré le fait que bon nombre de leurs positions ne soient pas prises en compte, les Seychelles continueront de s'efforcer d'amener les émetteurs à montrer plus d'engagement envers la cause.