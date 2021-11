Cote d'Ivoire: Concert au Palais de la culture - Magic System revisite tous ses albums pour une ambiance de feu

Pour le deuxième jour de son concert à Abidjan, le 15 novembre 2021, dans le cadre de la sortie de son nouvel opus intitulé « Envolée zougloutique », Magic System a mis les bouchées doubles au Palais de la culture de Treichville (Abidjan), pour satisfaire les fans qui se sont massés sur l'esplanade de l'édifice.

Comme promis aux Ivoiriens après le concert du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, les Gaous magiciens ont revisité leur répertoire de 160 chansons pour en sortir 22 titres. Ce, afin d'offrir une ambiance électrique aux Abidjanais.

Ils réussissent le pari en maintenant le public dans « le feu » de 18h30, heure de leur montée sur scène jusqu'à 21h. Ils ont aligné différents titres, des plus anciens tels « Premier Gaou », « Doubehi », « Tapez Dos », « Un Gaou à Paris », « Bouger bouger », etc. aux plus récents « Jeunesse politisée » et « Ziaglo » tirés du nouvel album, « Envolée zougloutique ».

Les enfants d'Anoumabo se sont même permis une petite démonstration de Coupé-Décalé, en compagnie de « Molare », invité sur scène, à la grande joie de ceux qui en sont friands.

Ils ont surtout lancé un message clair à la jeunesse. Il ne faut pas perdre espoir et ne pas baisser les bras. Mais plutôt persévérer dans ses projets pour atteindre ses objectifs et ainsi réaliser son rêve. Actualité oblige, l'aubaine a été aussi saisie pour exhorter à la cohésion sociale et à la paix.

A la différence du Sofitel, le public a eu droit à une prestation d'artistes Zouglou de renom. Il s'agissait de Soum Bill, et de Yodé et Siro, venus pour soutenir les Magiciens. Mais avant la montée des 4 garçons sur scène, le public ne s'est pas du tout ennuyé. Il a patienté dans un show inédit avec une vingtaine d'artistes en herbe et confirmés.

On notait Zouglou Fashion, Djoni, Christma et Lunic avec son titre phare, « le beau des beaux » qui ne laissait personne indifférent.

Il faut rappeler que vendredi, premier jour de leur concert, le show a été rehaussé par la présence de personnalités de marque, à savoir le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, de la ministre de la Culture, de l'Industrie des arts et du Spectacle, Harlette Badou N'Guessan Kouamé et surtout celle du Premier ministre, Patrick Achi et de nombreuses autorités diplomatiques.