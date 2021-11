Cote d'Ivoire: Festival culturel et des ARTs d'Abobo 2021 - La 11ème édition se dresse contre la « migration irrégulière »

La 11ème édition du Festival culturel et des arts d'Abobo (Festica) se tiendra les 29, 30 et 31 décembre 2021, au complexe sportif de la commune d'Abobo. L'annonce a été faite, le 15 novembre 2021, à la mairie d'Abobo par le Commissaire général dudit festival, le journaliste producteur-média, Kunta Mader. Cette édition, a-t-il indiqué, est placée sous le thème : « Non, à la l'immigration clandestine ».

A travers cette thématique, il s'agit pour le commissaire général d'exhorter les jeunes à ne ni emprunter le désert, ni s'engager dans la traversée de la méditerranée à la recherche d'un hypothèque eldorado. « L'eldorado, c'est ici », a insisté M. Kunta Mader qui avait une émission éponyme.

Plusieurs activités vont marquer le Festica 2021 et l'innovation sera une balade carnavalesque dans les grandes artères de la commune d'Abobo. Avant les trois jours marquants le festival, le commissaire général a annoncé un grand arbre de noël pour les enfants d'Abobo et un match de gala entre les femmes de N'Dotré nouveau quartier.

Cette édition comme les précédentes sera marquée par une opération coup de balai, la journée de l'emploi jeunes, de l'entrepreneuriat et de l'autonomisation des femmes, un concours Miss Festica 2021 et des concerts live jusqu'à l'aube. Sont attendus pour ce concert des artistes nationaux et internationaux. Mais avant, deux communications, l'une relative à la migration irrégulière et l'autre à la lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la Covid-19 et le Vih Sida retiendra l'attention des festivaliers.

Concernant le volet social, le commissaire général a indiqué qu'au cours de cette 11è édition dont la marraine est le maire d'Abobo Kandia Camara, il sera procédé à la réhabilitation des écoles primaires de la commune, à la création d'une bibliothèque numérique. « Nous entendons prendre en compte la scolarité de 10 enfants issus de familles démunies », a affirmé M. Kunta Mader.

A propos de la migration irrégulière, Ouattara Alhassan opérateur économique dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration qui a pris part à cette cérémonie a demandé aux jeunes de ne pas risquer leur vie dans la traversée de la méditerranée. Saluant l'initiative du Festica, il a soutenu que le Festica à travers les termes véhiculés relatifs à la paix constitue un pilier du développement. « Nous opérateurs économiques ne souhaitons que la paix », a-t-il affirmé.

A travers le Conseil national de la jeunesse (Cnj) section d'Abobo, les jeunes de la commune ont apporté leur soutien à l'organisation de ce festival. « Le Festica sert à rehausser l'image de la commune d'Abobo tout e renforçant la cohésion sociale », s'est réjoui Adama Dosso résident sortant du Cnj.