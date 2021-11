Cote d'Ivoire: Affaire "vente du siège de Nsia Banque Ci" - Les éclaircissements du Directeur général Léonce Yacé

Depuis quelques jours sur les réseaux sociaux la rumeur s'enfle au sujet de Nsia Banque qui aurait cédé ses actifs immobiliers pour endettement. La réaction du directeur général de Nsia Banque Côte d'Ivoire, Léonce Yacé ne s'est pas fait attendre.

Sur le plateau du Journal télévisé de la télévision publique M. Yacé a affirmé que sa banque se « porte très bien ». Comment pouvait-il en être autrement pour une banque qui a fait un bénéfice de plus de 10 milliards de FCFA au 1er semestre 2021 et encore d'un bénéfice de 14,7 milliards de FCFA au troisième trimestre. « NSIA Banque Côte d'Ivoire se porte très bien, ainsi que l'attestent les dernières publications qui ont été faites, qui sont relatives aux performances semestrielles et aux performances du troisième trimestre 2021 », a confirmé Léonce Yacé.

A propos de la polémique autour de son siège qui a défrayé la chronique, Marie-Thérèse Boua N'Guessan, Directeur des Ressources Humaines et Communication du Groupe NSIA dans un post sur sa page officielle Facebook explique : « Pour ce qui est du siège social, la banque a entrepris la construction d'un nouveau siège à Cocody Mermoz. La livraison est prévue pour le premier semestre 2022.

En prévision de ce transfert à Cocody, la banque a entamé les démarches pour la vente de la tour du Plateau. L'idée est de céder l'actuel siège pour ne pas avoir à l'exploiter dans le cadre d'une gestion locative. La banque préfère saisir l'opportunité de réaliser une plus-value immobilière en cédant un actif amorti qui ne sera plus essentiel à son exploitation ».

Levant toute équivoque, le Directeur général Léonce Yacé a fait des clarifications : « Il faut savoir que nous sommes propriétaires du siège social que nous occupons au Plateau. Depuis 2012, nous avons engagé un vaste programme de développement de réseau, qui s'est accompagné d'un quasi doublement des effectifs de la banque. Il n'y a pas besoin d'expliquer davantage pourquoi nous sommes aujourd'hui à l'étroit dans les locaux que nous occupons au Plateau. Le conseil d'administration a pris conscience de cette situation et a autorisé NSIA Banque Côte d'Ivoire à entamer les travaux de construction d'un nouveau siège dans la commune de Cocody et ce, depuis 2019. »

Poursuivant, il a indiqué que c'est en préparation du second transfert de la banque à Cocody qu'elle a recherché des repreneurs pour le siège du Plateau. « Quant aux autres biens qui sont évoqués dans les publications (Ndlr : Réseaux sociaux), il faut savoir que notre établissement à une activité de recouvrement qui consiste à rechercher ce qui nous est dû à un certain nombre de débiteurs défaillants », a indiqué M. Yacé.

Et d'expliquer : « Dans le cadre de ce recouvrement, nous aboutissons, bien souvent, à la situation dans laquelle nous devenons propriétaire de biens immobiliers sur lesquels nous avons des hypothèques. Quand nous devenons propriétaire de ces biens qui ne sont pas liés à notre exploitation directe, nous avons l'obligation de les remettre en vente dans un certain délai ; c'est ce que prévoit la réglementation. Et nous ne le faisons pas en cachette, puisque nous procédons régulièrement à des publications dans la presse qui comporte des avis de mise en vente ».