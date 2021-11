Gabon: La Direction générale de la formation professionnelle en visite au centre des métiers Jean Violas (CDM)

La Direction générale de la formation promotionnelle a effectué une visite guidée des installations du Centre des métiers Jean Violas le week-end dernier, un centre de formation professionnelle de la Société d'Energie et d'Eau du Gabon (SEEG).

Une visite qui s'inscrit dans le cadre du partenariat public/privé, signé le 07 octobre dernier entre la SEEG et le ministère en charge de la Formation professionnelle.

Après la signature du partenariat public/privé le 07 octobre 2021, une délégation de la Direction générale de la Formation professionnelle a effectué le vendredi dernier, une visite guidée des installations du Centre des métiers Jean Violas de la SEEG.

Une visite conduite par le Directeur général de la SEEG, Alain Patrick Kouma. Cette consultation a permis à la Directrice générale de la formation professionnelle, Arielle Aurore Ambengat, et ses collaborateurs, d'apprécier l'offre de formation de la SEEG et de mieux apprécier les contours du projet de partenariat sur les accords et certifications de formation professionnelle de cette structure de formation.

Aurore Ambengat et sa délégation ont visité tour à tour ,le pôle électricité, le réseau pédagogique et l'atelier mini réseau de distribution électricité. La visite s'est poursuivie avec la revue des équipements pédagogiques du pôle eau, à travers ses principales composantes, à savoir ; le château d'eau, la station pédagogique, le banc hydraulique, le laboratoire eau, l'atelier plomberie réseau et l'atelier de fabrication mécanique.

Enfin, la visite des salles de cours d'enseignement général ainsi que celle de l'infirmerie et du foyer. « Cette visite nous a permis, mes collaborateurs et moi, de toucher du doigt les réalités dans lesquels les jeunes stagiaires en formation ici sont immergés. C'est pour nous, l'occasion de nous faire une idée de toute la structure, les plateaux techniques, les salles de cours.

Cet ensemble de dispositifs qui permet que les enfants soient bien formés », a déclaré Arielle Aurore Ambengat, DG de la formation professionnelle, tout en rassurant que la Direction dont elle a la charge va accompagner la SEEG dans la préparation du concours et dans la vérification de l'évolution de la formation des stagiaires, à chaque étape de la formation, afin que la formation soit conforme aux exigences des programmes CFPP.

Fac e à l'enjeu global de l'évolution de la formation professionnelle au sein du CDM, la SEEG a initié un vaste projet devant permettre à terme la rénovation totale de ce campus, bâti sur près de 50 hectares et opérationnel depuis 1979. « Le CDM est un fleuron national qui fait partie de la SEEG. Une entreprise comme la nôtre doit s'appuyer sur sa principale ressource qui est la ressource humaine et qui nécessite d'être entretenue.

Ainsi, dans le cadre du renforcement des capacités, nous avons voulu donner une nouvelle dimension à cette formation avec une collaboration avec l'Etat, via la Direction générale de la formation professionnelle pour que les formations qui seront désormais dispensées soient certifiées par l'Etat », a déclaré, Alain Patrick Kouma.

Pour cette première année 2021 qui offrira une promotion de 57 stagiaires, le recrutement des candidats se fera par voie de concours. Les candidats présélectionnés seront formés dans les métiers d'électricité de réseaux, plomberie de réseaux, mécanique et électromécanique. La formation s'achèvera au plus tard à la fin du mois de janvier 2022.