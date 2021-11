Congo-Kinshasa: Cadeaux exceptionnels en cette fin d'année - StarTimes lance la promotion Noël en folie

Bonne nouvelle pour les nombreux abonnés du géant de la télévision payante et la population congolaise, en général.

La télé distributeur chinois, StarTimes, a offert en cette fin d'année 2021, comme dans ses habitudes, des cadeaux exceptionnels et alléchants, à travers une promotion en deux temps, sous le thème : Noël en folie chez StarTimes, un thème expressif sur ses intentions d'offrir des surprises agréables à ses abonnés pendant cette période. Cette annonce a été faite mardi 16 novembre 2021, par son Directeur de Marketing, Rodrigue Kalombo au cours d'un point de presse.

Offres alléchantes

Face à la presse, Rodrigue Kalombo a donné des précisions quant à cette promotion qui intervient à point nommé. «La première étape de la promotion court du 15 au 30 Novembre 2021 et l'un des moments forts est l'ouverture gratuite à l'image au bouquet StarTimes. Tenez ! Pour tous les abonnés StarTimes, bénéficiez des jours offerts, selon votre bouquet et votre plateforme. Sur la TNT, payez 2 mois d'abonnement au bouquet basique et StarTimes vous offre 60 jours au bouquet classique. Pour les abonnés du bouquet classique, renouvelez pour 2 mois votre abonnement, et StarTimes vous offre 10 jours», a-t-il fait savoir.

Sur la plateforme satellitaire ou décodeur avec antenne parabolique, a renchéri le responsable du Marketing StarTimes RDC, les offres demeurent tout aussi alléchantes. Il suffit de payer 2 mois du bouquet smart et de bénéficier de 60 jours gratuits au bouquet super. «Renouvelez pour 2 mois votre abonnement au bouquet Super et bénéficiez de 10 jours gratuits au même bouquet. Enfin, faites 2 mois d'abonnement au bouquet Max, et StarTimes vous accorde 10 jours gratuits sur le même bouquet. Toutefois, le kit complet du décodeur HD est actuellement à 43000 FC dont 1000 FC des matériels et 42000FC pour un mois d'abonnement au bouquet Max.

Contenus riches

Parlant des contenus riches et intéressants qu'offre StarTimes, Rodrigues Kalombo a tenu à rassurer les nombreux abonnés du géant chinois de la télévision payante. «En plus de la gratuité sur l'image au bouquet supérieur, StarTimes propose une gamme de contenus riches, intéressants et diversifiés à travers lequel chaque membre du foyer devrait se retrouver.

Diffuseur officiel, StarTimes retransmet l'intégralité des matchs de la LIGA en direct et en HD sur ses plateformes de télévision et de streaming, notamment la chaine sport Premium. Outre les chaines des enfants, Musique, Cinéma et découvertes, StarTimes vous propose l'une des meilleures séries du moment : la fille du général. L'histoire extraordinaire d'une jeune femme maltraitée dans son enfance, et qui ne rêve que de la vengeance dans sa vie adulte. La particularité de cette série est qu'elle est diffusée en langue lingala, lingala facile et accrocheur», renseigne le Directeur du Marketing de StarTimes RDC.

Les abonnés de StarTimes auront la possibilité de découvrir la nouvelle chaine exclusive telle que AFRO NOVELAS dont les contenus est essentiellement Africain miroir de la culture, des talents inédits dans la comédie et le cinéma africain. A travers cette promotion noël en folie chez StarTimes, ce géant chinois invite ses abonnés à renouveler l'abonnement.