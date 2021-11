Congo-Kinshasa: Lors de la célébration de son 10ème anniversaire - Sanru asbl - 140 personnes se sont fait vacciner contre la Covid-19

En marge de la célébration de son 10ème anniversaire comme ASBL, la santé en milieu rural (SANRU) a organisé deux journées portes ouvertes du 12 au 13 novembre 2021, en son siège national sis numéro 149 A/B boulevard du 30 juin, Kinshasa Gombe, référence immeuble Interpol.

Au cours de ces deux journées portes-ouvertes, SANRU asbl a présenté à ses différents partenaires et la population, ses défis et réalisations dans la mise en œuvre de ses projets qui constituent un atout majeur pour le système de soins de santé en RDC. 140 personnes se sont fait vacciner, dont 79 le vendredi et 61 samedi, sous la pluie battante.

Cette commémoration était une opportunité pour SANRU ASBL de renforcer véritablement ses valeurs, fédérer ses différentes équipes autour des buts communs de l'organisation, remercier ses partenaires techniques et financiers, présenter sa nouvelle localisation, ouvrir ses portes à la communauté et montrer son engagement dans le cadre des Soins de Santé Primaires pour contribuer à la réalisation de la Couverture Santé Universelle en RDC.

Pour les 2 jours des Portes Ouvertes qu'a organisés SANRU ASBL, une exposition des produits SANRU asbl à travers ses différents projets, une présentation des réalisations des différents partenaires pour SANRU durant ces années et, enfin, une conférence de presse pour révéler ces réalisations depuis sa création et les perspectives d'avenir, toutes ces activités ont effectivement eu lieu. C'était également l'occasion pour Sanru asbl de sensibiliser la population à se faire vacciner contre la COVID-19.

Le Directeur Technique de cette organisation a rassuré à l'opinion nationale, qu'à travers cette célébration, SANRU asbl attend résoudre les problèmes de santé dans le renforcement des systèmes de santé en RDC.

«Ce que la population peut retenir est que nous sommes là pour accompagner la population. C'est pourquoi, notre travail se focalise beaucoup plus au niveau communautaire, nous travaillons avec les communautés parce que nous pensons que pour changer les tendances, il faut travailler avec la communauté, il faut que cette dernière soit au même moment, acteur et bénéficiaire de tout ce que nous faisons. Le message ce serait de dire à la population que nous sommes ensembles, nous continuons à les appuyer et nous voulons travailler mains dans les mains pour qu'on puisse réduire tant soit peu les problèmes de fardeau de la mortalité et de morbidité en RDC», a déclaré Docteur Albert Kalonji, Directeur Technique de Sanru asbl.

Pour rappel, SANRU ASBL existe et œuvre au côté du gouvernement congolais avec une expérience de 40 ans et c'est le 3 novembre 2011 qu'elle était devenue officiellement une ASBL.