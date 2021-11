Madagascar: Appui et mise en réseau des entreprises - Lancement d'un programme initié par la BAD

Le bureau-pays du Groupe de la Banque africaine de développement à Madagascar et ses partenaires ont lancé officiellement le « Business linkage program ». Un programme qui connecte entre elles les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises. L'objectif est de soutenir la création d'emplois et baisser les inégalités et la pauvreté dans le pays.

Selon les promoteurs de ce programme financé par la BAD, la mise en œuvre effective du projet « SME Business linkage program » s'étalera jusqu'en décembre 2023. Le programme bénéficie d'une enveloppe de 1,43 million de dollars américains allouée à travers la Facilité d'appui à la transition, en faveur des micros, petites et moyennes entreprises.

Dans la composante « accès aux compétences » du projet, le programme va sélectionner trois cent candidatures des micros, petites et moyennes entreprises issues de différentes filières, dont 40% dirigées par des femmes et des jeunes. Les candidatures enregistrées subiront une phase de sélection durant laquelle les entités seront triées selon des critères clairs. Les entreprises sélectionnées bénéficieront ensuite d'une formation à l'entrepreneuriat qui mettra notamment l'accent sur l'analyse des forces et faiblesses des structures et des pistes d'amélioration pour mettre sur le marché des produits et services de qualité.

Une séance d'information consultative est aussi au programme pour permettre aux entreprises de mieux cerner les enjeux qui s'articulent autour de leurs activités. Cette étape réalisée, des diagnostics seront menés sur les micros, petites et moyennes entreprises formées, avec des descentes sur sites. Il s'agira, selon les promoteurs du programme, d'apporter des analyses pertinentes sur les compétences en matière de gouvernance et de gestion, de production, de marketing, de finance, de productivité. Selon les points à améliorer, les dirigeants des entreprises verront leurs compétences managériales renforcées.

La composante « accès au marché » sera axée sur la mise en relation de ces micros, petites et moyennes entreprises avec les grandes entreprises par l'établissement de liens commerciaux. Le programme développera ainsi une plateforme en ligne à travers laquelle les grandes entreprises sollicitant des biens et services présenteront leurs besoins, et auxquels les petites et moyennes entreprises formées déjà inscrites, pourront répondre.

Le MICC, pilote l e programme

Enfin, dans la composante « accès au financement», un système de garantie de crédit sera implanté grâce à un partenariat avec les banques locales pour favoriser l'accès au financement des micros, petites et moyennes entreprises qui remporteront des contrats avec de grandes entreprises.

Le programme a pour gestionnaire officiel le ministère en charge de l'Industrie, du commerce et de la consommation (MICC). Il peut miser sur des partenariats institutionnels des ministères malgaches de l'Agriculture et de l'Élevage ainsi que de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de Madagascar, du Programme Fihariana, du Conseil du développement économique de Madagascar, l'Agence de promotion des investissements (EDBM), et de différents groupements d'entreprises du secteur privé.

C'est en mars dernier que la BAD a invité les bureaux d'études à manifester leur intérêt pour la mission de « développement et la mise en place d'une plateforme numérique interentreprises pour l'intégration de la chaine d'approvisionnement.» Les services prévus au titre de cette mission comprennent le développement d'un système digitalisé pour relier les grandes entreprises aux MPME. La plateforme permettra aux grandes entreprises de répertorier leurs besoins en matière d'achats et d'externalisation, qui seront accessibles aux MPME formées.

Selon la BAD, la plateforme numérique vise spécifiquement à fournir des informations fiables sur les fournisseurs, les acheteurs et les services de soutien, à améliorer l'accès des fournisseurs aux opportunités commerciales et aux ventes, à renforcer la compétitivité et accroître l'accès aux programmes de renforcement des capacités, à faciliter l'accès au financement pour les fournisseurs et instaurer la confiance dans la chaîne d'approvisionnement.

Les principaux domaines d'intervention comprennent la conceptualisation, le développement et le lancement de la plateforme, y compris un processus de conception, des recommandations institutionnelles et opérationnelles, et des lignes directrices (avec préparation de matériel de formation initiale), ainsi que la collecte initiale de données sur les fournisseurs et les acheteurs. Le cabinet retenu soutiendra activement l'équipe de la plateforme en sensibilisant et en ralliant les fournisseurs et les acheteurs, en créant des procédures efficaces pour la collecte et la validation des données, et en organisant des sessions de formation et d'information pour les membres de l'équipe de la plateforme.