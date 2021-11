Madagascar: Assemblée nationale - Premier face-à-face entre les députés et le gouvernement

L'Assemblée nationale a adopté son nouvel ordre du jour à l'issue d'une séance plénière, hier après-midi. Au programme il y a deux jours de séances de questions et de réponses entre les députés et le gouvernement.

Début des choses sérieuses. La Constitution prévoit que la deuxième session ordinaire du Parlement soit principalement consacrée à l'adoption de la loi de finances. Ce sera le cas donc, durant cette seconde partie de la session budgétaire. Et c'est à l'Assemblée nationale que les hostilités vont démarrer.

La Chambre basse prévoit de débattre et voter le texte budgétaire de 2022, mardi. Le nouvel ordre du jour adopté par les députés, hier, prévoit un autre rendez-vous majeur, qui durera deux jours. Le jeudi 2 décembre et le vendredi 3 décembre, se tiendront à l'Assemblée nationale, les séances de questions et de réponses entre les députés et le gouvernement. Ce sera le premier face-à-face entre les élus et l'équipe de Christian Ntsay, Premier ministre, présentée en août.

Au regard de la conjoncture, cette première rencontre entre l'institution de Tsimbazaza et le gouvernement pourrait être animée. Dans leur déclaration, publiée dimanche, la Conférence des évêques de Madagascar (CEM), a mis le pied dans le plât en soulevant les différents problèmes socio-économiques qui agitent le pays. Il a, notamment, fait référence aux différentes revendications sociales et au relent d'insécurité. La conférence épiscopale a, également, souligné le danger de la dégradation de l'environnement.

A entendre les interpellations faites par les députés ces derniers temps, la situation sociétale, sociale et économique du moment pourrait dominer les échanges entre les députés et l'Exécutif. La politique devrait, également, influencer le ton des débats. Depuis la conférence-débat organisée au Carlton, Anosy, samedi, les entités d'opposition ont durci leurs discours vis-à-vis des tenants du pouvoir.

Ambiance de fronde

Il est probable que les députés d'opposition et certains indépendants profitent des séances de questions et réponses pour en découdre de vive voix, et en direct à la radio et télévision nationale, avec les membres du gouvernement. Déjà lors de la première session ordinaire, le face-à-face entre les membres de l'institution de Tsimbazaza et la team Ntsay a été particulièrement musclé.

Durant la première session ordinaire, toujours, des députés de la majorité avaient, eux aussi, profité des séances questions et réponses pour régler leur compte avec des ministres. Une fois n'est pas coutume, le locataire de Mahazoarivo est même sorti de ses gonds. Il a répliqué à chaque attaque des députés à son encontre ou contre ses ministres. L'éventualité que pareil scénario se reproduise le 2 et le 3 décembre est à prendre en compte. Surtout que le face-à-face pourrait se tenir dans une ambiance de fronde contre l'équipe gouvernementale.

La semaine dernière, l'information selon laquelle une collecte de signature pour intenter une motion de censure contre le gouvernement se trame à Tsimbazaza, a été révélée. Les membres du groupe parlementaire «Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina» (IRD), affirment le contraire.