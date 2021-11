Madagascar: Sécurité - La circulation des armes reste difficile à contrôler

Hors de contrôle. Ce constat a été fait sur la situation de la prolifération des armes, à Madagascar, durant un atelier sur le sujet, à l'hôtel Ibis Ankorondrano, en 2018. Un état des lieux qui est toujours d'actualité, visiblement, à s'en tenir à ce qui a été dit, ou plutôt n'a pas été dit, hier, durant une cérémonie au ministère de la Défense nationale, à Ampahibe.

Pour la troisième année consécutive, Madagascar lance le mois de l'amnistie des armes à feu. Il s'agit d'un projet de l'Union africaine, jusqu'à l'horizon 2030, dont le thème est «Faire taire les armes: créer les conditions propices pour le développement en Afrique». Ce troisième vol et du mois de l'amnistie a été lancé officiellement durant une cérémonie au ministère de la Défense nationale, à Ampahibe, hier.

A partir d'aujourd'hui jusqu'au 15 décembre donc, ceux qui détiennent des armes illégales peuvent les remettres aux autorités, «sans craindre des poursuites judiciaires». Comme l'indique Hawa Ahmed Youssouf, représentante résidente de l'Union africaine, «la loi sera appliquée une fois le mois de l'amnistie des armes terminée». Trois ans après la première opération d'amnistie des armes, la situation est visiblement toujours difficile à contrôler.

Dans son discours durant la cérémonie d'hier, le général Richard Rakotonirina, ministre de la Défense nationale, a déclaré qu'un peu plus de soixante dix mille armes à feu «légales», sont répertoriées sur l'ensemble du territoire. Durant une rencontre avec les membres de l'Assemblée nationale, en juin 2020, il avait indiqué que ce chiffre dépasse l'effectif total des éléments de l'armée et de la gendarmerie nationale.

Sensibilisation

Hier, le ministre de la Défense nationale a ajouté que le nombre d'armes à feu «illégales» en circulation dépasse largement celui des armes «légales». Un constat déjà reconnu par le général retraité Richard Ravalomanana, alors secrétaire d'Etat à la gendarmerie nationale, devant la Chambre basse, toujours en juin 2020. Hier, les responsables du suivi des armes à feu n'ont pas pu donner une estimation des armes illégales en circulation. «Si elles sont dites illégales, c'est qu'elles ne sont pas répertoriées», est la réponse à la question de la presse.

En 2018, huit cents armes illégales collectées durant le premier mois de l'amnistie des armes ont été détruites par un bulldozer devant l'hôtel de ville de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), à Analakely. Deux ans après, en 2020, c'est près du double, soit mille quatre cents armes illégales saisies durant les missions anti-Dahalo des Forces de défense et de sécurité (FDS), qui ont été détruites au camp militaire de CAPSAT, à Soanierana. Actuellement, la prolifération des armes illégales reste toujours une problématique.

Les autorités présentes durant la cérémonie d'hier reconnaissent que la prolifération des armes illégales est une des principales causes de l'insécurité dans le pays, surtout des actes de banditisme de plus en plus délétères. Armes de guerre, fusils de chasse, mais également, des armes à feu artisanales, sont entre les mains des gangsters, autant en zone urbaine qu'en milieu rural. La complicité de personnes détentrices de pouvoir, en couvrant ou approvisionnant en armes les bandits, comme souligné hier, complique encore plus le combat.

En l'état actuel des choses, les responsables du recensement des armes à feu misent sur la sensibilisation des détenteurs d'armes à entrer dans la légalité, et aux citoyens de dénoncer ceux qui en détiennent illégalement. Pour le mois de l'amnistie de cette année, un effort particulier de sensibilisation sera fait dans les régions Matsiatra Ambony, Ihorombe et Atsimo Andrefana, qui sont présumées avoir le taux de circulation d'armes illégales le plus élevé.