Madagascar: Concours de beauté - Nellie Anjaratiana à la conquête de « Miss Monde »

Sans doute l'une des plus belles Miss Madagascar à cette date, Nellie Anjaratiana s'apprête à charmer le reste du monde en allant conquérir l'exceptionnel titre de « Miss Monde ».

Une belle prouesse en perspective, la participation prochaine de la jeune Nellie Anjaratiana au concours «Miss Monde » promet de marquer tout un peuple. D'une beauté sublime, dotée également d'un sourire des plus charmants et un dynamisme qui lui est propre, la jeune femme a toutes les cartes en mains pour émerveiller le jury de ce prestigieux concours de beauté. Du 21 novembre au 16 décembre, elle rejoindra ainsi les Caraïbes, plus précisément Porto Rico, pour participer au concours et y représenter l'étendard malgache dans toute sa splendeur.

« On l'a préparé, on l'a attendu et le moment est enfin arrivé. Nous avons rencontré pas mal d'obstacles dus à la situation sanitaire qui touche le monde entier, mais grâce aux efforts et à la volonté de tous, on est aujourd'hui enfin prêts à aller représenter fièrement nos couleurs au concours de Miss Monde ». confie Nellie Anjaratiana. Elle s'envole ce soir pour rejoindre la capitale française, d'où elle préparera sa participation au concours, débutera les interviews et peaufinera d'une manière globale toutes les prestations qu'elle aura à réaliser une fois à Porto Rico.

Même si elle a été longtemps dans l'incertitude en ce qui concerne sa participation au concours, notamment à cause de la pandémie, Nellie Anjaratiana est désormais des plus confiantes et prête à représenter Madagascar tout au long de ce concours.

Sublime et prometteuse

Elle affirme « J'adresse mes remerciements à tous nos partenaires pour leur collaboration et leur travail, ainsi qu'à tous ceux qui m'ont soutenue depuis le début et encore aujourd'hui. Mon objectif était d'apporter ma pierre à l'édifice pour mon pays, par amour pour cette terre qui m'a vu naître et grandir.

C'est donc une bénédiction, un honneur et l'expérience d'une vie que de pouvoir être le porte flambeau de mon pays à Miss Monde ». La Miss Madagascar aura à relever pas mal de défis tout au long de ce concert, tels que des défis sportifs, mais aussi des échanges autour de la culture générale, des galas de charité et la préparation d'un show inédit de sa part sur la chanson « Mifalia fa Malagasy » de Njakatiana. Elle aura également à arborer pas moins d'une quinzaine de robes tout au long des soirées qui égayeront le concours. Prometteuse en tous points donc, Nellie Anjaratiana aura également à faire preuve d'un comportement irréprochable tout au long de cette compétition. Alefa Nellie !