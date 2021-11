Madagascar: Commune Alakamisy Fenoarivo - Le Lac Lohazozoro se tarit

Près de trente-mille habitants subissent les effets du tarissement du Lac Lohazozoro. La population cherche d'autres alternatives.

L a commune d'Alakamisy Fenoarivo souffre d'une coupure d'eau depuis lundi. Le robinet est à sec à cause du tarissement du Lac Lohazozoro. Ce lac approvisionne en eau la Commune Alakamisy. « A cause du changement climatique, c'est la deuxième fois depuis 10 ans que le lac est presque à sec. En 2011, la commune Alakamisy Fenoarivo a connu une même situation. Le niveau de l'eau a complètement diminué», explique Andrianaivo Rakotobe Christian, maire de la Commune Alakamisy Fenoarivo.

Près de 28 000 habitants sont touchés. Dans cette commune, il n'y a presque pas de coupure. Cette fois, la vie quotidienne des habitants a été chamboulée. « Il est difficile de faire quelque chose sans eau. Nous sommes contraints de chercher de l'eau dans d'autres quartiers comme à Ampefiloha. Les enfants n'ont pas pu prendre leur bain à cause de cette coupure », témoigne une mère de famille et habitante dans la Commune d'Alakamisy. Pour les étudiants de l'École Polytechnique de Vontovorona, la coupure d'eau a entraîné des désagréments. « On avait entendu que l'eau ne devrait se rétablir que dans une semaine. L'eau c'est la vie et on ne peut rien faire avec cette coupure », se plaint une étudiante sur le campus de Vontovorona. Les habitants ont adopté des alternatives. « Chaque ménage a un besoin en eau de plus de 30 litres par jour. La plupart ont cherché dans des communes voisines des solutions.D'autres ont fort heureusement chez-eux de l'eau de puits », rassure le Maire.

Canal d'eau

Pour pallier ce problème d'eau, les habitants ont décidé de créer un canal pour capter l'eau depuis une rivière qui se situe non loin du lac afin de l'irriguer. « Un canal de 450 m de long a été créé pour relier la rivière d'Andromba et le lac. Cette irrigation va permettre d'augmenter la pression de l'eau pour l'approvisionnement en eau auprès des habitants de la Commune. Une pompe de la JIRAMA serait attendue afin de faciliter l'opération. L'approvisionnement en eau devrait se rétablir progressivement », soutient le Maire. Y compris pour les étudiants de l'École Polytechnique de Vontovorona hier, l'eau commence à arriver dans chaque ménage.