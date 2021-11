Congo-Kinshasa: Confidences du chauffeur du Ministre - «Ce soir, dansons sans chemise, sans chaussure, sans censure !»

opinion

Grosse ambiance festive chez mon patron le ministre d'Etat en charge des Questions Statistiques et Tactiques : il s'agit de l'anniversaire de « mama-ministre », l'épouse bien-aimée.

Tout est prévu au programme, et tout est aux petits soins dans la résidence ministérielle ; non seulement des victuailles d'ogre, et une brasserie de malafoutier, mais également des listes d'invités répertoriées à l'infini : gens d'en-haut, c'est-à-dire, Excellences, Honorables, Autorités morales, Eminences, Révérends, bref tous les « Présos-Z-en-leurs-titres-Z- qualités », comme on dit à Kinshasa.

Mais aussi gens-d'en-bas vibrionnant d'habitude à proximité de la résidence ministérielle : noceurs importuns, pique-assiettes impénitents chez les fêtes d'autrui ; bongolateurs et autres cambistes en quête de marchés au noir et au taux du jour ; londonniennes et autres filles trottantes et frottantes en quête de proies faciles ; proxénètes bonimenteurs, Dj rythmailleurs de la Rumba-choc, bref tous les ambianceurs « sans-domicile-fixe », « sans-grade-fixe », « sans-salaire-fixe », « sans-culotte-fixe »...

... Et voici l'Heure H de l'ouverture de la piste de danse, et donc des démonstrations des talents, du défilé des élégances. Ma patronne collée-serrée dans les bras de mon patron, tous deux en boubous super-Wax uniformes, se sont emparés de la piste de danse, bon- pied bon- œil et sans modération. Jusqu'au moment où le DJ a « lâché le morceau », selon le jargon des nganda-bar, et a lancé la phase de la Rumba-rock, de la Rumba-choc, avec ses secousses et ses « soukouss ». Tous les couples présents, toutes catégories confondues, ont alors pris la piste d'assaut...

... Et voilà qu'en pleine euphorie, le garde du corps a fait irruption dans la foule des danseurs en se frayant laborieusement son chemin ; il s'est dirigé vers notre patron de ministre, a interrompu sa danse effervescente, et lui a soufflé on ne sait quel mystère à l'oreille. Le ministre a suspendu net la phase et la pirouette acrobatiques qu'il avait décrites dans l'espace; et la mine défaite il s'est retourné brusquement et a fait signe au DJ. Malentendu flagrant : le DJ à qui, en réalité, on ordonnait de changer de répertoire en cours, a au contraire démesurément augmenté le son. Au grand dam des patrons et des «présos», mais à la grande joie des noceurs et des ambianceurs.

Le garde du corps a fini par brusquer et écourter la partie. Mécontents, les gens-d'en-bas présents à la fête ont boudé et ont quitté massivement la piste, et même la résidence. Il s'était, en effet, chuchoté que la chanson programmée à l'ouverture de cette fête avait été censurée. Sur-le-champ, le DJ a donc été défenestré, « pour outrage aux mœurs », et remplacé par le garde du corps. Ce dernier a aussitôt balancé une chanson autrement aseptisée, reprise du folklore ... pygmée.

Hors résidence, les jeunes d'en-bas solidaires du DJ expulsé, ont improvisé tout au long de l'avenue ministérielle, une sorte de festival endiablé, au rythme et au cri de : « Nini tosali te ? ».