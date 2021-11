Congo-Kinshasa: De nouveaux candidats attendus avant la clôture des inscriptions - U.PA.C - Le Professeur Willy Bongo-Pasi lance officiellement l'année académique 2021-2022

C'est en début d'après-midi du lundi 15 novembre 2021 que le Professeur Willy Bongo-Pasi a procédé à l'ouverture de l'année académique 2021-2022 au sein de l'Université Panafricaine du Congo (U.PA.C).

La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de cette institution d'Enseignement Supérieur et Universitaire en présence des étudiants, du Professeur Tshibangu Kabwe et de plusieurs autorités académiques dont William Makiala et José Bamenikio, respectivement Président du Conseil d'Administration et Secrétaire Général Académique de l'U.PA.C.

Il est important de retenir qu'après l'ouverture de la nouvelle académique à l'U.PA.C, les inscriptions sont toujours en cours pour tous les candidats désireux de poursuivre leurs études dans des très bonnes conditions au sein des facultés de grande ampleur qui donnent accès aux départements et filières ci-après : architecture, droit, communication, relations internationales, informatique, agronomie, nutrition, économie, sciences infirmières, sage-femme, laboratoire sanitaire, comptabilité, fiscalité et tant d'autres. La particularité, c'est le système LMD appliqué depuis plusieurs années à l'U.PA.C.

L'un des ses points forts, c'est que les enseignements sont dispensés de main de maitre par des professeurs de renommée internationale, congolais et étrangers, qui sillonnent la planète pour former les futurs cadres de la société. Dans le souci de garder la barre haut, au cours de cette nouvelle année académique, le Conseil d'Administration de l'Université Panafricaine du Congo vient de se doter d'un lot important de véhicules, tout neufs, pour permettre une meilleure mobilité aux autorités académiques et aux étudiants en cas de stage académique ou s'il y a nécessité.

Mais, bien avant de procéder au lancement de l'année académique 2021-2022, en vertu des pouvoirs lui conférés en sa qualité de Recteur de l'Université Panafricaine du Congo, le Professeur Willy Bongo-Pasi a fait une démonstration de force en exposant sur le Panafricanisme comme base du patriotisme et nationalisme.

Très calme et serein avec son micro, Willy Bongo-Pasi a, au cours de son exposé, fait comprendre que le panafricanisme est un concept qui repose sur deux notions importantes qui sont le patriotisme et le nationalisme. D'après le recteur Bongo-Pasi, le patriotisme est comme une marque d'amour que l'on porte envers son pays, l'on considère que là où l'on vit, c'est la terre des ancêtres.

A ce titre, l'on est prêt à se couper en morceaux jusqu'au sacrifice suprême pour la pérennisation de la mère-patrie. Le nationalisme, d'après le Prof. Willy Bongo-Pasi, renvoie à l'attachement qu'un individu peut avoir vis-à-vis d'un pays puisque ce dernier l'a vu naitre. D'où, le vocable Nation. Le Professeur Bongo-Pasi a également fait savoir que le panafricanisme comprend des courants de pensée, des courants épistémologiques ainsi que des courants politiques et idéologiques.

Dans sa prise de parole, le Secrétaire Général Académique, le Professeur José Baméniko, a indiqué que l'Université Panafricaine du Congo est une Institution d'Enseignement supérieur et universitaire qui dispense des enseignements dans plusieurs domaines de la vie avec le système LMD. Elle se présente également, d'après lui, comme un bureau d'analyses d'études pour l'élaboration des stratégies techniques et politique de projet de développement au profit de la République Démocratique du Congo et de toute l'Afrique. L'enseignement, la recherche et le transfert des connaissances au plus haut niveau, sont les trois objectifs poursuivis. L'université est située dans la commune de Mont-Ngafula, non loin du camp Badiadingi. Les places étant limitées, il y a de quoi courir vite.