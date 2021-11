Congo-Kinshasa: Medias - Grâce Ngyke et l'ACOFEPE à la conquête du Grand Kasaï

Après son implantation à Kinshasa, avec une mention spéciale de ses activités çà et là, à travers les écoles de la capitale, l'Association congolaise des Femmes Journalistes de la Presse Ecrite (Acofepe) de Mademoiselle Grâce Ngyke Kangundu, vient de mettre le cap dans les provinces où elle organise depuis ce mardi 16 novembre, à Mbuji-Mayi, dans le Kasaï-Oriental, un important atelier de renforcement des capacités en Leadership féminin dans les médias à l'intention des dix femmes journalistes de cette Ville.

Pendant trois jours, soit du 16 novembre au 18 novembre, ces femmes sélectionnées parmi une trentaine, apprennent des nouvelles notions sur la gestion éditoriale et le leadership féminin dans les médias.

C'est un atelier qui se tient dans le cadre du projet «Renforcement des radios rurales pour une formation impartiale en RD Congo», financé par l'Agence Suédoise de Coopération Internationale au Développement (SIDA en anglais) et l'assistance technique d'Internews.

A l'ouverture de ces assises, la présidente de l'ACOFEPE, qui est aussi coordonnatrice du projet SIDA, Grâce Ngyke Kangundu, a indiqué que l'objectif de cette formation marathon de trois jours, est d'augmenter le nombre de femmes leaders dans la presse écrite, et la presse en ligne. Donc, des femmes de médias qui ont de l'influence, capables de faire face aux décideurs du pouvoir public au niveau provincial et national.

L'atelier s'est ouvert en présence du président provincial de l'Union nationale de la presse du Congo (UNPC), M. Louis Kabongo Muabalengeja, qui a encouragé ces femmes de médias à suivre cette formation avec beaucoup d'intérêts pour atteindre les objectifs assignés par l'Acofepe.

En tout cas pour Mademoiselle Ngyke, les femmes journalistes sont de plus en plus nombreuses à accéder aux médias, mais elles n'occupent pas de postes de responsabilité, raison principale de l'organisation de cette session de formation qui vise à préparer les participantes aux fonctions d'Editrice, Directrice de rédaction, rédactrice en Chef et secrétaire de rédaction et apprendre les aptitudes pour planifier et superviser le traitement et la diffusion des contenus médiatiques dans une perspective Genre.

Ainsi, dans la première partie de son module consacrée à la place de la femme dans les médias, Grâce Ngyke a fait savoir que les ambitions des femmes journalistes de la presse écrite demeurent limitées en ce qui concerne les occupations de poste de commandement. Pour elle, la question sur le genre doit actuellement préoccuper les rédactions en donnant accès à la femme journaliste la responsabilité d'animer certaines rubriques.

Pour sa part, Mme Rose Mbuyi, activiste des droits de femmes qui co-anime cet atelier avec Grâce Ngyke, a focalisé son intervention sur le concept «GENRE», qui est perçu, selon elle, comme un élément de la modernisation économique et sociale dans la mise en valeur de la contribution des femmes.