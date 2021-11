Ile Maurice: Travaux - La CWA évaluera Best Construct

La valeur des contrats alloués à Best Construct Co Ltd par la Central Water Authority (CWA) en 2017 a été de l'ordre de Rs 848 millions. Entre octobre 2020 et mai 2021, l'organisme a annulé ces contrats pour performance en deçà de la norme et a décidé de régler le litige lors d'une médiation.

Best Construct n'a pas répondu à cette procédure ni aux délais accordés. La CWA n'a eu d'autre choix que de se tourner vers la justice pour une réclamation des sommes payées lors de l'allocation des contrats pour l'installation de tuyaux de distribution.

Un appel à manifestation d'intérêt a été lancé par la CWA, le 29 octobre, pour évaluer les travaux réalisés par Best Construct dans neuf régions. Les soumissionnaires ont jusqu'à aujourd'hui pour se manifester.

Dans le document d'appel d'offres, neuf sites, qui étaient sous la responsabilité de Best Construct, seront passés en revue par un consultant. À la suite de quoi, les données techniques et visibles pourront être utilisées pour des réclamations au civil auprès du constructeur.

L'un des points noirs de ces contrats est que l'asphaltage effectué à la suite du remplacement des tuyaux a été fait par les autorités locales. Or, le manque à gagner pour l'organisme régulateur sera réclamé à Best Construct. Les régions de Rose-Hill, de Quatre-Bornes, de Trianon et l'Est sont concernés. Est Construct Co. Ltd était censée poser des conduits d'eau sur 91 kilomètres à travers l'île. La compagnie devait remplacer des tuyaux usagés et se charger de réasphalter des routes abîmées par les travaux. Cette entreprise a pris beaucoup de temps pour livrer les projets et, quand elle l'a fait, la qualité du travail fini laissait à désirer dans certains cas.