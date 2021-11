Algérie: L'APN prend part à un forum du Réseau parlementaire sur la BM et le FMI

Alger — Les présidents des Commissions des Finances et du budget, et des Affaires économiques à l'Assemblée populaire nationale (APN), respectivement les députés Seddik Bakhouche et Ismail Kouadria ont pris part, mardi, aux travaux d'un forum virtuel organisé par le Réseau parlementaire sur la Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire international (FMI), a indiqué un communiqué de la Chambre basse du parlement.

Le forum a porté sur l'augmentation des droits de tirage spéciaux (DTS), ajoute la même source.