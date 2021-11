Cote d'Ivoire: 1ère édition du Paiss - Ebagnitche Hippolyte, maire d'Assinie-Mafia - "Les jeunes ivoiriens ont des talents en eux"

Le lancement de la 1ere édition du prix Africain de l'initiative sociale et solidaire (Paiss) a eu lieu, le lundi 15 novembre 2021 dans un hôtel d'Abidjan-Plateau. Présent à la cérémonie, le maire de la commune d'Assinie-Mafia, Ebagnitche Hippolyte a déclaré que les jeunes ivoiriens ont des talents en eux.

Le maire de la commune d'Assinie-Mafia, Ebagnitche Hippolyte, parrain de la cérémonie, a déclaré que cette initiative faisait partie des attentes et est une source d'inspiration. « En tant qu'élu, maire d'une jeune commune. C'est un peu ce qu'on cherche sur le terrain. Je ne peux que soutenir ce projet pour qu'à terme, nous puissions s'en inspirer pour que localement, on motive les jeunes à se prendre en charge. (... )Il a profité pour lancer un appel à la jeunesse ivoirienne « les jeunes ivoiriens ont des talents en eux. Il faut qu'ils se concentrent sur ce qu'ils aiment pour qu'ils puissent apprendre à monter les projets pour que les autorités que nous sommes, on puisse les aider. » a-t-il conseillé.

Aussi, il a précisé que ce prix est comme un moteur, car elle permettra de développer l'entreprenariat et de lutter contre le chômage. « C'est une dynamique d'auto-emploi, une dynamique qui permet de développer l'entreprenariat local. C'est aussi une dynamique pour lutter contre le chômage et cela passe par la sensibilisation des jeunes, pour leur faire comprendre qu'ils ont des compétences. On a des potentiels au niveau local. En formant nos jeunes de cette manière, on peut les aider à trouver des emplois », a-t-il dit.

Le président du Paiss et DG de l'école des lions, docteur Dy Alfred s'est prononcé sur la création du prix « Le prix qui vient d'être lancé est un prix qui a pour vocation de promouvoir l'initiative communautaire. Ce que nous pensons qui est plus utile pour l'Afrique, c'est de mettre les africains, ensemble pour leur propre développement. Ce sont des projets sociaux économiques qu'on met ensemble pour le développement. La particularité de notre prix, c'est l'innovation communautaire. »