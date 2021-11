Cote d'Ivoire: Vie associative - Le bureau exécutif du red investi à yamoussoukro

Le bureau exécutif du Réseau des anciens Etudiants de la faculté de Droit de l'université FHB promotion 1998 - 2000 (RED 98-2000) a été investi le samedi 13 novembre 2021, lors d'une cérémonie qui s'est tenue à l'Hôtel des parlementaires de Yamoussoukro.

Dénommée "Yakro1", cette cérémonie a été placée sous la Secrétaire d'État chargée de la Protection sociale, Mme Mahi Kayo Clarisse, représentée ce jour par M. Diomandé Yaya.

Élu à l'issue de l'assemblée générale constitutive de Mondoukou à Grand Bassam, le 15 mai 2021, le président du Red, Kpra Marcel a mis en place un bureau composé de 13 membres et de 15 conseillers qui seront tous mis à contribution pour faire du Red, un réseau qui prône les valeurs telles que la solidarité, l'esprit d'entente et d'entraide et une assistance mutuelle entre les membres.

« Notre association a fait le libre choix de fonctionner en réseau dans le but de mettre l'accent sur la solidarité et l'entraide. Et ce, peu importe les moyens qu'ont les membres. Nous avons un principe important qui dit que : tous, nous sommes égaux devant le Red », a dit M. Kpra Marcel, président du Red.

Conscient de la valeur de ce réseau, les membres ont décidé de lui offrir un cadre formel en se constituant en association. « Notre réseau est le symbole de notre amitié, c'est un trésor. En tant qu'association régie par la loi de 1960 relative aux associations, le Red n'est que la consolidation juridique d'un fait social qui existait déjà.

Je veux parler de la vraie amitié entre des anciens condisciples qui il y a 20 ans se sont retrouvés sur la faculté», affirme le président M. Kpra Ettien Marcel. « Ensemble un jour, unis pour toujours », tel est le slogan de cette association qui entend étendre ses actions aux membres extérieurs en créant un système de parrainage en vue de soutenir les frères cadets de faculté de droit. Le Red regorge de potentiels inestimables par la présence de ses membres dans pratiquement tous les domaines du corps social.