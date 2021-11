Madagascar: Région Sava - Sambava, une grande bibliothèque à ciel ouvert

La cérémonie a vu la présence des hauts dignitaires locaux, à savoir le maire de la commune,

Judicaël Ramangalaza, le directeur de l'administration régionale de la région Sava, Henri Rabenefitra, le député de Madagascar élu à Sambava, le représentant de la Dren Sava, la directrice de l'Alliance française de Sambava, le président du Lions Club Sambava, le chef de la Cisco et le directeur régional de la Culture et de la communication.

Plus de 600 personnes, parents et élèves y étaient également présents. Et parmi les partenaires, des éditeurs, notamment Dominique Aiss de la revue Indigo et Mozaïk, et Momo Jaoma de Antsëvasëra. Des écrivains célèbres de la province d'Antsiranana ont aussi été invités, il s'agit de Cerveau Kotoson et Masindray Modeste.

Les livres sont les meilleurs professeurs de l'humanité et les auteurs sont leurs géniteurs. La lecture contribue à l'enrichissement des connaissances. Cependant, comme nombreuses autres villes de Madagascar, Sambava ne dispose pas d'assez d'infrastructures et de centres culturels. De ce fait, lors de son discours, le maire a promis d'ouvrir une bibliothèque municipale afin que les étudiants puissent lire. Quant au député Jack, il a souligné que si la signature du député pouvait aider les auteurs, il signerait ce que de droit. Le salon du livre se clôturera ce jour.