Madagascar: Taekwondo / Sommet Analamanga - Dynamic et Lion se partagent les titres

L'engouement des jeunes pour la discipline a été constaté à Mahamasina. La relève est en marche pour le taekwondo et surtout en vue des Jeux des Îles à domicile en 2023.

Un record de participation. Plus de 400 combattants ont partagé leurs joutes le week-end dernier au Gymnase de Mahamasina pour le championnat de la ligue d'Analamanga de taekwondo. « Le pari a été tenu pour la ligue en organisant deux compétitions cette année malgré le contexte sanitaire. Plus de 400 combattants de 17 clubs issus de 5 sections répartis dans 110 catégories se sont réunis pour cette joute nationale qualificative pour les championnats de Madagascar. Le niveau technique a connu une légère baisse suite au manque d'entraînements des combattants », a souligné Franck Tiana Rakotomanana, président de la ligue d'Analamanga. Les titres ont été partagés, mais, deux clubs se détachent du lot lors du tournoi. Il s'agit de Dynamic et de Lion. Chez les jeunes, ce sont les combattants des deux clubs qui ont raflé la mise en remportant le plus de 15 titres.

Jeux des Iles. Dans la catégorie sénior, Sorang s'est démarqué en remportant quatre titres, deux respectivement chez les hommes et les dames. Fenitra a été sacrée chez les moins 53 kg et Fy est montée sur la plus haute marche du podium en moins de 62 kg. Chez les garçons, Tsiresy s'est imposé chez les moins de 68 kg devant son coéquipier Jefferson et Haja de Lion. En moins de 74 kg, le sacre est revenu à Bradley contre Cédric de Tkdchoc. Les clubs Lion et Tkdchoc ont remporté deux titres chez les seniors. La ligue d'Analamanga qui a organisé la compétition n'a pas failli à sa mission en offrant un championnat de qualité, bien organisé. En veilleuse depuis quelques années, les deux compétitions organisées par la ligue d'Analamanga ont permis à la discipline de se réveiller et de renouer avec son public. Au mois de mars la ligue a organisé l'Open d'Analamanga qui a vu la participation des ligues d'Atsinanana, de Vakinankaratra, de la Haute-Matsiatra et de Vatovavy. Les Jeux des Îles à domicile en 2023 figure dans la ligne de mire de la ligue. Lors de l'édition en 2007 des Jeux des Îles, les combattants malgaches ont remporté 13 médailles d'or et 2 en argent et la ligue d'Analamanga espère qualifier le plus de combattants dans la sélection malgache en vue de ce rendez-vous indianocéanique. Le Championnat de Madagascar se tiendra du 3 au 5 décembre au Gymnase d'Ankorondrano.