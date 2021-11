Madagascar: Diabète - Taux d'amputation élevé à Taolagnaro

Environ 4% de la population malgache sont concernés par le diabète. Cela représente environ 1 million de personnes.

« Les amputations liées au diabète et les atteintes oculaires à cause du diabète sont en grand nombre dans la ville de Taolagnaro et ses environs ». Ce constat est celui du milieu médical, relatant l'ampleur des besoins en matière de prise en charge appropriée du diabète dans cette partie du pays. Le diabète non stabilisé peut, en effet, présenter des risques podologiques dont les complications peuvent conduire à l'amputation. De même, le diabète non stabilisé pourrait également causer des atteintes oculaires pouvant conduire à la cécité. A Taolagnaro et dans les localités environnantes, les diabétiques ont longtemps souhaité la mise en place d'une structure dédiée à la prise en charge du diabète. La mise en place dernièrement d'une Maison du Diabète à Taolagnaro est accueillie avec soulagement.

Ce « Centre de diabète », inauguré à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du diabète, le 14 novembre dernier à Taolagnaro, est géré par l'AMADIA (Association malgache contre le diabète) qui dispose également d'une antenne locale, dorénavant. Les diabétiques y bénéficient d'une prise en charge adéquate, dont le dépistage et le diagnostic, le traitement et l'accompagnement. Le Centre de diabète dispose également d'une salle dédiée à la rééducation pour les diabétiques ayant, par exemple, subi des amputations, ou qui développent des complications au niveau des membres.

La journée mondiale du diabète célébrée dans la capitale régionale de l'Anosy était, par ailleurs, marquée par une série de prestations gratuites, comme le dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle, des consultations ophtalmologiques liées au diabète, le dépistage des pieds diabétiques, mais également d'autres prestations tel le dépistage du cancer du col de l'utérus, du VIH/sida, de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans. On notera également les prestations en matière de santé bucco-dentaire, le don de sang et la vaccination contre la Covid-19.