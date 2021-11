Madagascar: Bianco - Lutte contre la corruption des ressources halieutiques

La surpêche, la recrudescence de la pêche illicite ainsi que la destruction généralisée de l'habitat marin et les pratiques de la corruption dans l'ensemble de la chaîne de production ont entraîné un déclin inquiétant de la pêche côtière dans la Grande Île.

Conscients de l'importance de l'assainissement de ce secteur porteur, et convaincus des enjeux de la lutte contre la corruption à Madagascar dans l'utilisation durable, juste, équitable et responsable de nos ressources halieutiques, les nouveaux dirigeants du ministère de la Pêche et de l'Économie bleue (MPEB) ont manifesté solennellement leur volonté de collaborer avec le Bureau Indépendant Anti-Corruption (Bianco). Ainsi, une convention de partenariat entre les deux entités a été signée, ce jour, pour une durée de trois (03) ans, en matière d'éducation, de prévention et d'investigation dans l'objectif d'améliorer la gouvernance halieutique malgache et de préserver les ressources halieutiques du pays, pour faire en sorte que l'économie bleue contribue au développement de Madagascar.

Système de dénonciation. Ladite convention définit les rôles ainsi que les engagements des parties, entre autres, la facilitation des actions en matière de lutte contre la corruption ; la mise en place de la Politique interne de lutte contre la Corruption (PILCC) au sein du MPEB ; et la mise en place d'un système de dénonciation et d'interpellation (whistleblowing) et d'un mécanisme de donneurs d'alerte. Cette initiative rentre dans le cadre du nouveau mode opératoire « faire faire » du Bianco pour atteindre les objectifs escomptés. Dans cette démarche, le Bianco appuie, accompagne et coache le MPEB à l'étude, à la conception et éventuellement à la réalisation des activités de lutte anti-corruption. Il accompagne également le ministère dans la réalisation d'au moins deux analyses de risques, mis à part les activités d'investigation afférentes aux doléances reçues concernant les activités du MPEB et celles découlant des autorisations octroyées. Le ministère est appelé à collaborer avec le Bianco en matière d'investigation découlant de cette convention.