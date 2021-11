Togo: Boukpessi en déminage à l'Eglise évangélique presbytérienne du Togo ?

C'est la question que l'on puisse se poser vu qu'à défaut de la médiation enclenchée par le bureau exécutif de l'EEPT (Eglise Evangélique Presbytérienne du Togo), une église vieille de plus de 125 ans au Togo, un processus électoral en vue du renouvèlement du bureau est amorcé, non sans la contestation d'un groupe de frondeurs qui souhaiterait que les choses se fassent dans les normes.

En effet, selon les informations, ces frondeurs regroupés au sein du Groupe de réflexion pour une gestion saine et évangélique des ressources de l'église (GRGSER-EEPT), ont été reçus le 09 Novembre dernier par le ministre de l'Administration territoriale également en charge des cultes, Payadowa Boukpessi. Ceci dans sa volonté d'entendre les parties et sauver les meubles au sein de la maison EEPT, une maison en feu depuis un bon moment. A l'origine de ce feu, d'aucuns situent une vente d'un immeuble de l'Eglise évangélique presbytérienne du Togo (EEPT), sis à Hanoukopé à Lomé ; une transaction qui a divisé le BE dont les tenants sont Daniel Mawussi Akotia, Kodzo Ametowu Honoré Ewovor et Yawo Neglo, et une importante frange des fidèles. Ces derniers réclamant au passage une gouvernance plus transparente et saine des biens de l'église, et mieux encore, une annulation pure et simple de cette vente aux contours flous.

Il est revenu que durant les discussions avec l'autorité, il a été question pour le GRGSER-EEPT, du moins, à en croire son porte-parole, un certain Manu John Messan, de détailler au ministre Boukpessi, les tenants et les aboutissants de cette crise.

« Vous savez que depuis un certain temps, notre Eglise évangélique presbytérienne du Togo est en crise. D'ailleurs vous les journalistes, vous en avez fait choux gras. Depuis un certain moment, toutes les tentatives pouvant amener les fidèles que nous sommes à rencontrer le bureau exécutif, de façon à aplanir nos divergences, de façon à ce que l'église puisse redémarrer de nouveau, ont été vaines », a indiqué M. Messan. Celui-ci a poursuivi, déplorant le faite qu'ils sont « donc dans l'attente de l'ouverture de la médiation (un comité de médiation avec pour mission rapprocher les positions, étant mis sur pied depuis le 15 Juillet 2021 par le BE, ndlr). Mais malheureusement, contrairement à leurs bonnes volontés exprimées en prenant cette décision, le bureau exécutif a voulu organiser une pastorale, une réunion des pasteurs, à l'effet de procéder à des consultations électorales visant au renouvellement des membres du bureau exécutif. Nous, nous avons dit non à partir du moment où un processus de médiation est engagé, il va falloir attendre les conclusions des travaux avant d'aller à ces genres de consultations. C'est sur ces points que les divergences sont apparues ».

En tout cas, disent les frondeurs, face à l'avancée du navire ivre de la pastorale (Election) mise en branle par ceux accusés de gestion opaque, de gabegie, de népotisme, chose qui n'est pas appropriée, il était indispensable pour eux de remonter l'information « au ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement des territoires » qui a appelé « pour en savoir davantage et tenter de rapprocher les positions ».

En tout cas, le conflit reste entier, et bien malin serait celui qui pourra prédire avec exactitude ce qu'il en sera pour le dénouement au sein de la famille de l'EEPT.