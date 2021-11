Cote d'Ivoire: Lutte contre les inondations et les catastrophes naturelles - Un atelier sur la tâche 5.4 pour renforcer les capacités des acteurs du secteur

Un atelier de formation régional en ligne sur la tâche 5.4 : collaboration avec les organisations de gestion des catastrophes (OGC) et test du système d'évaluation, se tient du lundi 15 au mardi 16 novembre 2021, dans les locaux du Centre universitaire de recherche en télédétection (Curat) de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ce, dans le cadre du programme de soutien à la surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité et l'Afrique (GMES & Afrique).

Organisée par le Consotium CSSTE, cette activité a pour but de renforcer les capacités des agents techniques des partenaires et des organisations en charges de la gestion des catastrophes naturelles à l'échelle nationale en matière d'évaluation de l'impact des inondations. Selon Dr Danumah Jean, expert technique national du projet, il sera question de former les partenaires membres du projet MIFMASS (Multi-Scale Flood Monitoring and Assessment Services for West Africa), les parties prenantes et les structures nationaux en charges des catastrophes dans les différents pays concernés (la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana, le Nigeria et le Burkina Faso) dans l'optique de leur présenter les outils d'évaluations des inondations réalisés dans le cadre du projet

Poursuivant, l'expert technique national du projet a soutenu, que cette formation permettra d'évaluer les outils d'évaluation des dommages causés par les inondations en intégrant les résultats du modèle d'étendue des crues HEC-RAS dans un module d'extraction de données SIG pour l'évaluation ultérieure des coûts économiques et financiers. Elle servira de base à l'élaboration des stratégies d'atténuation et de gestion efficace et efficiente des inondations futures dans ces pays qui subissent de manière récurrente ses effets sur nos populations et les activités socio-économiques.

À la fin de ladite formation, les acteurs de la lutte contre les inondations et les catastrophes naturelles seront à même « d'évaluer l'outil de simulation/modélisation et de prévision des inondations ; d'intégrer la couche d'étendue de l'inondation modélisée avec la couche géospatiale précédemment extraite pour l'évaluation dans l'environnement cartographique SIG ; de cartographier l'infrastructure critique directement touchée par l'inondation ; de quantifier et calculer le niveau d'étendue de l'inondation et les implications financières et l'utilisation... », a fait savoir les Prof. Kouamé Kan Jean, directeur du Curat. Pour rappel, le projet Mifmass initié en 2018 est une initiative conjointe de l'Union africaine (UA) et de l'Union européenne (UE).