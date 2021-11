Afrique: Coupe du Monde 2022 / Zone Afrique - L'Algérie et le Burkina se rendent coup pour coup dans cette première période

A l'exception du premier quart d'heure assez poussif, l'Algérie et le Burkina se rendent coup pour coup dans cette première période. On passe d'une surface à l'autre en une poignée de secondes. Sans véritable organisation, mais avec panache.

C'est la pause à Blida. Alors qu'ils avaient dominé le début de la rencontre, les Algériens ont logiquement ouvert le score, sur une belle réalisation de Riyad Mahrez. Derrière, l'Algérie s'est relâchée et a encaissé l'égalisation face à un Burkina Faso réaliste devant le but. Sur un coup franc rapidement joué par Bennacer, Belaili part sur le côté gauche, centre à ras terre au niveau des six mètres, et voit Bounedjah manquer totalement sa reprise.

Mais Riyad Mahrez, comme un renard, suivait au deuxième poteau, et a pu ajuster Koffi à bout portant ! 1-0 pour l'Algérie, qui semblait prendre une option sur les barrages. Mais Zakaria Sanogo relance les Etalons ! Sur une superbe ouverture de l'extérieur du gauche de Gustavo Sangaré par-dessus la défense algérienne, le Burkinabè parvient à devancer Mandi pour tromper M'Bolhi en une touche ! 1-1. Un joli but qui permet au Burkina Faso d'égaliser et de jeter un froid dans l'enceinte du Stade Mustapha Tchaker.

Malgré les conditions de jeu délicates et une entame riche en ballons perdus, la rencontre est assez plaisante. Et disputée, aussi, puisque le Burkina a très vite réagi à l'ouverture du score des Fennecs. Sur le plan comptable, l'Algérie est virtuellement qualifiée pour les barrages, mais un but des Étalons pourrait tout changer...