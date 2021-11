Cote d'Ivoire: Région de la Bagoué - Le centre multimédia et d'arbitrage de Kasséré inauguré

Le centre multimédia et d'arbitrage de Kasséré a été officiellement inauguré le 14 novembre 2021 par Bruno Nabagné Koné, député de Blésségué-Kouto, par ailleurs ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Il avait à ses côtés le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly.

Bruno Koné, parrain de la cérémonie, a souligné que la place qu'occupe la chefferie traditionnelle dans le processus de pacification des zones rurales n'est plus à démontrer. C'est pourquoi, il a également salué la décision du Président de la République Alassane Ouattara tout en invitant l'ensemble des cadres de la région présents à cette cérémonie de faire preuve de dépassement de soi, pour renforcer la cohésion en leur sein afin, dit-il, que ce genre d'actions de développement puisse se multiplier dans la région.

Pour sa part, Amadou Coulibaly, ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, dira que la volonté du Chef de l'État de donner un statut formel aux têtes couronnées de Côte d'Ivoire est réelle. La construction de ce siège est un acte concret. Car ces garants des us et coutumes pourront tenir des réunions. La construction de cette bâtisse, une initiative du ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, épouse la vision du Président de la République Alassane Ouattara, qui a fait honneur en renforçant le pouvoir de la chefferie traditionnelle avec l'existence de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, a indiqué le porte-parole du chef de canton de Kasséré, le patriarche Amadou Ouattara.

Le ministre Bruno Koné et sa délégation se sont rendus à Blagonon où il a été procédé à la mise sous tension électrique dudit village. C'est dans une liesse populaire que les habitants de Blagonon ont accueilli cet événement qui consacre l'électrification à 100% du canton Pongala. Une satisfaction pour les émissaires du gouvernement qui trouvent ainsi un argument supplémentaire dans la promotion de la politique gouvernementale en matière d'électrification rurale.

Signalons que le député de Blésségué-Kouto, a lancé un appel au recensement des populations: « Faites-vous recenser. C'est un programme qui concerne tous les habitants du pays et qui servira de base pour l'élaboration des plans de développement pour l'avenir. Je vous invite à y accorder une grande importance ».

Source : Sercom