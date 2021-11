Togo: Colère « engraissée » des riziculteurs

Ils sont en colère, et eux ce sont les producteurs de riz dans le Zio. Mardi, ils avaient manifesté de façon bruyante cette colère à l'origine de laquelle se trouverait la rupture de stock d'engrais depuis plusieurs mois, devant les locaux du Projet d'aménagement et de réhabilitation des terres agricoles dans la zone de Mission-Tové (PARTAM).

Cette colère pour absence d'intrants agricoles qui dure depuis trois mois déjà, est devenue plus grande chez ces producteurs vu qu'ils avaient déjà discuté de leur préoccupation avec la CAGIA sans réponse favorable et que Vendredi, on en vient à leur signifier qu'on a « même décidé de fermer les dépôts en faisant savoir qu'ils ne vont plus vendre les engrais », ceci alors même que les demandes faites n'ont même pas encore été satisfaites. « Nos cultures de riz sont totalement asséchées dans les champs », fulminent certains de ces cultivateurs dont les propos sont rapportés par nos confrères de Icilome.

Autres propos rapportés, celui du Trésorier du comité de Gestion du périmètre agricole de la vallée de Zio, Kossi Atigan, qui indiquait, « avant, on pouvait acheter les engrais chez les privés. Mais depuis que la vente est retirée aux privés, nous sommes obligés de nous approvisionner dans les structures publiques en respectant certaines conditions. D'abord, il faut se faire délivrer une fiche par l'ICAT après vérification du champ ». Et de poursuivre, « ensuite, retourner chez le chef canton du milieu pour avoir sa signature et repartir à Tsévié au niveau de la direction préfectorale pour une autre signature avant de revenir chercher l'engrais à Mission Tové ».

En attendant qu'une solution ne soit trouvée, les riziculteurs de Mission Tové, Kovié, Wli, Bolou, Assomé et des environs qui ont laissé éclater leur colère mardi exigent que les engrais soient disponibles au lieu de vente.